Фэнтези-боевик «Охота на Санту» и другие премьеры недели

«Охота на Санту» (оригинальное название — Fatman), 2020, США, фэнтези.

У избалованного мальчика Билли есть все, даже личный киллер, с помощью которого паренек наказывает неугодных ему одноклассников и одноклассниц. Но на Рождество он еще ни разу не получил от Санты достойного подарка — тот словно чувствует, что Билли ведет себя плохо и не исполняет его желания. Мальчик просит своего киллера разобраться с несговорчивым дедом.

Идея соединить в «Охоте на Санту» сказку с боевиком выглядела перспективной, столь же интересным казался и выбор на главную роль Мэла Гибсона. Санта-Клаус в исполнении Мэла получился именно таким, каким и хотели бы видеть его фанаты «Безумного Макса» и «Смертельного оружия»: грубым, неопрятным, стреляющим на досуге по пивным банкам.

Пришлась впору и седая борода, которую Мэл носит последние лет десять. Но даже под самой пушистой бородой сложно спрятать «перегибы на местах», когда сюжет, словно девушка перед зеркалом, бросается из крайности в крайность — то на экране льются реки крови, то ласково щебечут птички и улыбаются эльфы. Толстая негритянка, позиционирующая себя в качестве жены Санты, тоже заставляет задуматься: то ли вечный бунтарь Гибсон стал вдруг образцом политкорректности, то ли злые сценаристы «наградили» его такими образом за плохое поведение.

Режиссер: Эшом Нелмс, Йен Нелмс. В ролях: Мэл Гибсон, Уолтон Гоггинс и др.

В российском прокате с 31 декабря.

«Фестиваль Рифкина» (оригинальное название — Rifkin’s Festival), 2020, Испания — США, комедия.

После небольшой заминки 85-летний Вуди Аллен возвращается к привычному рабочему графику — по фильму в год — и предлагает поклонникам сделанную в своем фирменном стиле симпатичную разговорную трагикомедию «Фестиваль Рифкина», действие которой разворачивается в испанском Сан-Себастьяне, где проходит не самый известный, но вполне респектабельный кинофестиваль.

Здесь каждый из героев — стареющий американец и его немолодая, но все еще привлекательная жена — ищет новую любовь, в то время как сам Аллен с любовью реконструирует в фильме канонические сцены из лучших творений Бунюэля, Трюффо, Бергмана и Феллини.

Режиссер: Вуди Аллен. В ролях: Уоллес Шоун, Джина Гершон и др.

В российском прокате с 31 декабря.

«Последний богатырь: Корень зла», 2020, Россия, фэнтези.

Если тебя угораздило родиться сыном Ильи Муромца, то отлежаться по папиному примеру на печи не удастся — Отчизна раз за разом будет просить о помощи. Вот и герой комедии «Последний богатырь: Корень зла» Иван Найденов не может пожаловаться на избыток свободного времени. Волшебная страна Белогорье, в которую Иван переместился из современности в предыдущей части «Последнего богатыря», опять в опасности, и лишь Ваня со своими геройскими генами и привезенными из будущего навыками может остановить врага.

Режиссер: Дмитрий Дьяченко. В ролях: Виктор Хориняк, Мила Сивацкая и др.

В российском прокате с 1 января.

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