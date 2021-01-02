Хоккеист Петров, идеальный Крид и детская сказка: самые кассовые фильмы 2020 года

Разбираемся, какие киноленты в ушедшем году собрали больше всего денег в кинотеатрах России и стран СНГ.

Кинопрокат в 2020 году удачным никак не назовешь. Обрушившаяся на весь мир пандемия коронавируса сделала этот бизнес намного менее прибыльным, чем ранее. Тем не менее, новые фильмы выходили в прокат, а зрители, хоть и с ограничениями, но ходили на сеансы. Давайте вспомним, какие картины собрали самую большую кассу в России и странах СНГ.

1. «Лед-2», сборы более 1,5 млрд рублей

Продолжение истории любви хоккеиста Саши и фигуристки Нади режиссера Жоры Крыжовникова стало самым кассовым в нашей стране в 2020 году. Кто-то приходил посмотреть на то, что происходит в сказках после свадьбы главных героев, а кто-то просто хотел увидеть Александра Петрова в роли отца. А еще один большой плюс фильма – давно знакомые песни популярных исполнителей в необычном исполнении.

2. «Джентльмены», сборы более 1,3 млрд рублей

Гай Ричи вернулся в криминальный жанр! Уже одного этого достаточно, чтобы зрители повалили в кино. А добавьте к этому блистательного Мэттью Макконахи в роли ушлого наркоторговца, пронырливого журналиста в исполнении Хью Гранта и множество представителей преступного мира от русского олигарха до нестандартного тренера (Колин Фаррелл) – и успех обеспечен!

3. «Плохие парни навсегда», сборы около 750 млн рублей

Третья часть приключений двух детективов в исполнении Уилла Смита и Мартина Лоуренса предсказуемо сделала неплохую кассу. И несмотря на недовольные рецензии кинокритиков, зрители с удовольствием посмотрели на то, как два темнокожих полицейских разбирались с врагами из своей прошлой жизни. Кстати, знаменитый режиссер Майкл Бэй хоть и не снимал эту часть (в отличие от предыдущих), но в фильме все же появился. Попробуйте найти его сами!

4. «Соник в кино», сборы около 700 млн рублей

Ну, кто не знает Соника? Знаменитого синего ежа из видеоигр знают все! На этот раз он появился в полнометражном фильме и завел себе друга из людей, вместе с которым решил сражаться против страшного злодея, мечтающего о мировом господстве. Эта роль, между прочим, досталась Джиму Керри, благодаря чему мы узнали, как ему идут пышные усы!

5. «Удивительное путешествие доктора Дулиттла», сборы около 600 млн рублей

Роберт Дауни-младший сыграл доктора Айболита из Великобритании, который практически не общается с людьми, а дружит только с экзотическими животными. Но однажды ему придется совершить невероятное путешествие пусть и не к Лимпопо, но к фантастическому острову! Приятный бонус — Антонио Бандерас в роли тестя доктора Дулиттла.

6. «Непосредственно Каха!», сборы более 550 млн рублей

Легкая комедия Виктора Шамирова про жизнь южнороссийской глубинки с не очень узнаваемыми актерами. Самая знаменитая — чудесная Людмила Артемьева из «Сватов». Главному герою, чтобы завоевать сердце прекрасной дамы, надо не победить на рыцарском турнире, а… на своей «копейке» обогнать «нулячую бэху», при этом забыв о своем верном друге Серго. Оказывается, зрители с большим интересом пошли посмотреть, что выберет Каха – любовь или дружбу?

7. «(НЕ)идеальный мужчина», сборы около 550 млн рублей

Сбылась мечта девочек-подростков и не только — Егор Крид снялся в настоящем кино! Певец исполнил роль обаятельного робота, в которого влюбилась сотрудница компании по продаже этих самых роботов (Юлия Александрова из «Горько!»). Современная сказка про любовь между женщиной и бытовой техникой.

8. «Отель «Белград», сборы более 450 млн рублей

Продолжение истории героя сериала «Отель «Элеон», который, в свою очередь, был продолжением сериала «Кухня», приглянулось многим зрителям. Фильм с красавчиком-сербом Милошем Биковичем снимали не только в России, но и на его родине.

9. «Хищные птицы: Потрясающая история Харли Квинн», сборы более 440 млн рублей

Красотка Марго Робби просто не могла не сделать фильму хорошую кассу. Хотя успех картины про подругу Джокера не был таким оглушающим, как того ожидали создатели. Любители комиксов и города Готэма все же не смогли поднять фильм на первые строчки по мировым сборам.

10. «Мулан», сборы более 400 млн рублей

Компания «Дисней» продолжает свой курс на ремейки старых любимых мультфильмов. На этот раз в кино вышла история о китайской девушке, которая оказывается сильнее всех, переодевшись в мужские доспехи.

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