Дочь Шварценеггера расплакалась на съемках «Терминатора-2», увидев папу «без половины лица»

После таких происшествий Арни и не думал, что его наследница захочет когда-нибудь выйти замуж за актера.

23 декабря издание Yahoo Entertainment организовало Zoom-встречу с 73-летним актером Арнольдом Шварценеггером. Легенда кино рассказал о своей семье и о том, как он уживается в новой для себя роли дедушки.

Напомним, в 2019 году старшая дочь «Терминатора» Кэтрин вышла замуж за звезду «Стражей галактики» Криса Прэтта, и минувшим летом у пары родилась дочь Лайла, ставшая первой внучкой бывшего губернатора Калифорнии.

Арнольд расхвалил своего зятя, назвав его хорошим мужем и вообще «фантастическим парнем», но также признался: он совсем не ожидал, что его дочь выйдет замуж за актера, да еще за одного из ведущих в киноиндустрии.

«Я говорил себе: «Ей, наверное, уже надоело, когда ее тащат на съемочную площадку», — вспоминает Арни, отмечая, что жена постоянно приводила маленькую Кэтрин к нему на работу. — Однажды в середине съемок «Терминатора-2» она увидела меня без половины лица и со всем этим странным макияжем. Она начала кричать и плакать на съемочной площадке, потому что не понимала, почему папа так выглядит».

В той же трансляции Шварценеггер признался, что быть дедушкой — просто шикарно. Актер признался, что лично он ничего для этого не сделал, но в итоге получил множество поздравлений и подарков.

Смотрите также: