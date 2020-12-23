Студия Хаяо Миядзаки выпустила первый мультфильм в трехмерной анимации

Японская студия Ghibli, покорившая весь мир двухмерными анимационными фильмами от Хаяо Миядзаки, такими как «Мой сосед Тоторо», «Унесенные призраками» и «Ходячий замок», обратилась, наконец, к 3D-анимации. Ее первая трехмерная картина называется «Ая и ведьма», 22 декабря в Сети появился англоязычный трейлер этой истории.

Несмотря на иной тип мультипликации, в ролике прослеживается множество визуальных элементов, характерных для работ Миядзаки. Хотя режиссером выступил не сам культовый аниматор, а его сын Горо, ранее выпустивший «Сказания Земноморья». Ну в сюжете — все, что фанаты Ghibli в любят в ее творениях: отважная девочка, говорящий кот, жуткая ведьма и некая магическая загадка.

В основу легла книга британской писательницы Дианы Уинн Джонс, которая также написала «Ходячий замок». Главная героиня — 10-летняя сирота, которую забирает из приюта неприятная женщина. В первый день опекунша признается, что она — ведьма. Но малышку эта новость совсем не пугает, она, наоборот, загорелась идеей научиться колдовать. В новом доме ее ждут множество магических загадок, но самая главная кроется в таинственной песне, которую девочке оставила ее настоящая мама. Так что это еще и история про музыку.

Премьера мультфильма состоится в Японии 30 декабря. В остальном мире картину стоит ждать в 2021 году, в российских кинотеатрах она ожидается с 25 марта.

Смотрите также: