Во второй части мультфильма «Зверопой» появятся голоса Боно и Фаррелла Уильямса

Стал известен сюжет и актерский состав мультфильма «Зверопой-2» от студии Illumination. Первая часть этой анимационной картины про поющих животных была довольно популярна, и собрала в прокате 634 миллиона долларов и бюджете в 75 миллионов. Сиквел, несомненно, тоже ждет успех, и в нем задействовано немало громких имен.

Во второй части, главные герои под предводительством коалы Бастера повезут свое музыкальное шоу в другой город, чтобы выступить на первоклассной сцене. Однако у них нет никаких связей для этого, да еще на пути к славе встанет антагонист в виде волка-медиамагната, который вышвырнет начинающих артистов из своего офиса. И тут звери придумают дерзкий план: привлечь в свое шоу льва-рок-звезду, который давно отошел от дел. С ним их точно пустят на заветную сцену, вот только легендарный артист уже много лет является затворником, оплакивающим свою жену. И лишь сила музыки способна вернуть его в игру.

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Известно, что к своим ролям озвучки вернутся Мэттью Макконахи (коала), Тэрон Эджертон (горилла), Риз Уизерспун (свинья), Скарлетт Йоханссон (дикобраз) и другие актеры из первой части. Льву-рокеру свой голос подарит Боно из группы U2, а волка-антагониста озвучит актер Бобби Каннавале. Также на новые роли приглашены певцы Фаррелл Уильямс и Холзи, а еще звезда «Черной пантеры» Летиша Райт.

Выход мультфильма запланирован на декабрь 2021 года.

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