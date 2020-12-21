Звезда «Реальных пацанов» Мария Скорницкая впервые рассказала о появлении дочери

На днях в широкий прокат вышла картина «Реальные пацаны против зомби», где всем уже полюбившиеся герои боролись с новой реальностью – эпидемией. Для Марии Скорницкой, которую зрители популярного сериала знают как исполнительницу роли Маши, этот год тоже стал особенным. Она стала мамой во второй раз. 12 ноября в семье Скорницких появилась девочка, которую назвали Мира.

«Мы вернулись из Таиланда в марте, и я узнала, что жду ребеночка. Эта ситуация даже в какой-то степени сыграла на руку, поскольку я вернулась с отдыха, все было прекрасно. Потом перебрались за город, но я всю беременность переживала из-за коронавируса, боялась заболеть, боялась, что мне придется рожать непонятно где», — рассказала Мария в эксклюзивном интервью порталу Teleprogramma.pro.

Напомним, что в браке с актером Дмитрием Скорницким Мария уже 12 лет. У них растет сын Ярослав, которому в этом году исполнилось семь лет.

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