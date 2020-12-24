Трагикомедия «Да, боже, да» и другие премьеры недели

«Да, боже, да» (оригинальное название — Yes, God, Yes), 2019, США, комедия.

Кем надо быть, чтобы считать просмотр любовной сцены в «Титанике» страшным грехом? Разумеется, учащейся католической школы. «Я прокрутила эту сцену трижды и думала, что буду гореть за это в аду», — доверительно сообщила героиня трагикомедии «Да, боже, да» незнакомке в баре.

За время, разделяющее первый просмотр злополучного эпизода и откровения за барной стойкой, в жизни юной Элис многое произойдет: она случайно поучаствует в виртуальном сексе, отправится в летний лагерь для «укрепления веры», влюбится в красивого парня и выяснит, что ее строгий преподаватель-священник захаживает на порносайты. А ведь на дворе конец 90-х, до изобретения смартфонов еще целая вечность, у всех пузатые кнопочные мобильники, которые смышленая девушка может использовать не только по прямому назначению — в общем, даже католическое воспитание не в состоянии помешать Элис раскрыть свой сексуальный потенциал.

Достаточно откровенный наезд на популярные в Штатах учебные заведения с религиозным уклоном выполнен здесь в форме трогательного киноэтюда в духе ранних фильмов Сергея Соловьева. Конечно, без обязательного для Голливуда гражданского посыла (мол, хватит, душить молодежь заповедями) здесь не обошлось. К счастью, пафос сглаживается оптимизмом авторов, уверенных, что все проблемы и конфликты в итоге будут улажены — с божьей, разумеется, помощью.

Режиссер: Карен Мэйн. В ролях: Наталия Дайер, Тимоти С. Саймонс и др.

В российском прокате с 24 декабря.

«Семейка Крудс: Новоселье» (оригинальное название — The Croods: A New Age), 2020, США, анимационный.

В 2013 году мы познакомились с анимационной семьей пещерных людей, невероятно забавных в своем дремучем невежестве. За семь лет мир изменился так серьезно, что во второй части истории о лохматых героях авторы просто обязаны были радикально вмешаться в их первобытное существование.

Сценаристы мультика «Семейка Крудс 2: Новоселье» заставили бедолаг покинуть пещеру и пуститься на поиски комфортабельного дома. Увы, обнаружив заветное жилье, Крудсы поймут, что в нем надо уживаться с соседями, а здесь без выдержки и мудрости не обойтись. В пещере было как-то спокойнее — с учетом текущей ситуации с этим сложно не согласиться.

Режиссер: Джоэль Кроуфорд.

В российском прокате с 24 декабря.

«Дебошир» (оригинальное название — The Brawler), 2019, США, драма.

Боксер Чак Уэпнер не может похвастать регалиями Майка Тайсона или Джорджа Формана, но именно о нем сняли уже два фильма за три года. В первом («Реальный Рокки», 2016) Чака играл Лив Шрайбер, во втором, получившем название «Дебошир», спеца по хукам и джэбам изображает Зэк Макгоун.

Причину любви киношников к Уэпнеру объясняет название первой картины — да, именно Чак стал прообразом героя Сильвестра Сталлоне в драме «Рокки», в которой, напомним, безвестный боксер отстоял полный матч против чемпиона. В фильме чемпиона звали Аполло Крид, в реальности им был Мохаммед Али. Увы, лишь этим сходство Рокки с Чаком и ограничивается: если мистер Бальбоа был законопослушным американцем и примерным семьянином, то Уэпнер пил, употреблял наркотики и постоянно влипал в истории. Одним словом, дебошир.

Режиссер: Кен Кушнер. В ролях: Зэк Макгоун, Эми Смарт и др.

В российском прокате с 24 декабря.

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