Западная пресса признала российскую драму «Дылда» одним из лучших фильмов 2020 года

Российский драматический фильм «Дылда» от режиссера Кантемира Балагова попал сразу в несколько рейтингов лучших фильмов 2020 года, составленных западными изданиями. Картина вышла летом 2019-го, но в Америке ее увидели только в конце января уходящего года. Заокеанские зрители были впечатлены отечественной работой. Газета The New York Times, например, поставила ее на десятое место в своем рейтинге лучших кинолент.

«Балагов — сердцеед и большой талант», — отметили критики издания.

Журнал Rolling Stones поставил «Дылду» на 12 место в своем топ-20.

«Это потрясающее исследование послевоенной травмы, сопутствующего ущерба после прекращения огня и процесса исцеления, в котором особое внимание уделяется женской точке зрения. Некоторые раны никогда не заживают», — пишет кинообозреватель издания Дэвид Фир.

Сайт IndieWire отдал российской картине шестую строчку в своем рейтинге лучших фильмов, и вторую — в списке иностранного кино. А Кантемир Балагов попал на девятое место в составленный порталом топ режиссеров.

больше по теме Кинокритики назвали лучший фильм 2019 года Российская картина «Дылда» одержала победу сразу в нескольких номинациях.

Напомним, «Дылда» повествует о времени после окончания Великой Отечественной войны. Две женщины пытаются начать новую жизнь в разрушенном Ленинграде, но восстановить город оказывается легче, чем собственные души. Картина завоевала ряд наград на кинофестивалях, в том числе и Каннском.

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