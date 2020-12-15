Популярную игру Dungeons and Dragons собираются экранизировать с Крисом Пайном в главной роли

В Голливуде собираются снова экранизировать культовую настольную ролевую игру в жанре фэнтези Dungeons and Dragons («Подземелья и драконы»). Она появилась в 70-х и на годы вперед определила развитие «настолок» и компьютерных игр.

Во множестве фильмов, мультфильмов и сериалов есть упоминания о ней, но полноценно перенести ее на экран киношники решились только в 2000 году. Тогда вышел фильм с Джереми Айронсом в роли злодея, провалившийся в прокате. Позже у него было два продолжения, о которых вряд ли кто-то теперь помнит.

И вот франшизу решили воскресить. Как сообщает The Hollywood Reporter, за права на экранизацию боролись несколько крупных киностудий, но в итоге победила Paramount. Она собирается создать многолетний проект с большим бюджетом и пригласить на съемки передовых актеров. Сейчас переговоры на главную роль ведутся с Крисом Пайном («Поцелуй на удачу», «Стартрек», «Чудо-женщина»). Созданием картины занимаются те же люди, что подарили зрителям фильмы «Ночные игры» и «Человек-паук: Возвращение домой».

Детали сюжета пока неизвестны, но сценарий переписывался уже несколько раз разными авторами. Предварительно выход фильма запланирован на май 2022 года.

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