Продолжение комедии «Громкая связь» и другие премьеры недели

«Обратная связь», 2020, Россия, комедия.

Участники «Квартета И», набив руку на разговорных комедиях о мужчинах категории «40 плюс», два года назад взялись вдруг за решение амбициозной и, как казалось, совсем необязательной задачи — переделать на отечественный лад итальянскую картину «Идеальные незнакомцы».

Напомним, фильм, ставший мировым хитом, рассказывал о компании друзей, которые, собравшись вместе, затеяли игру: все звонки, будь то личные или деловые, переводятся на громкую связь, а SMS зачитываются вслух. И пока фанаты оригинала возмущались тем, что какие-то «говорящие мужчины» собираются опошлить великую картину, «Квартет» при поддержке режиссера милейшей комедии «Я худею» Алексея Нужного быстренько снял свою версию — как выяснилось, вполне пристойную и не вызывающую острого желания порассуждать на тему «достали эти убогие ремейки».

Тут бы победителям и уйти с гордо поднятой головой, но авторы «Громкой связи» решили, что можно выступить еще громче и сделать сиквел. На такое еще не замахивались: да, «Идеальных незнакомцев» адаптировали во многих странах, но продолжение адаптации вознамерились сделать лишь у нас.

Впрочем, у России, как известно, свой путь, и ведет он вновь, как и в предыдущем фильме, в загородный дом, где собирается все та же компания, но теперь уже зимой, 31 декабря. В «Обратной связи» герои затевают очередную игру — пишут друг другу записки с просьбой больше не делать чего-то (например, врать) в новом году. Исписанные неровным почерком листочки породят ничуть не меньше проблем, чем оказавшиеся в центре внимания в первой части звонки и эсэмэски.

Режиссер: Алексей Нужный. В ролях: Леонид Барац, Ирина Горбачева и др.

В российском прокате с 17 декабря.

«Брешь» (оригинальное название — Breach), 2020, Канада, боевик.

Сложно сказать, что заставляет Брюса Уиллиса на седьмом десятке сниматься в третьесортных боевиках. Вряд ли речь идет о долгах по ипотеке или нереализованных творческих амбициях — в любом случае в бритую голову Крепкого орешка нам не влезть и правды не узнать. Не исключено, что Уиллису просто нравится быть в кадре тем самым Брюсом, которого все знают и любят — крутым, ухмыляющимся, непобедимым.

В опусе под названием «Брешь» актер будет корчить из себя Джона Маклейна в декорациях космического корабля, который везет землян-колонистов на далекую планету: корабль подвергнется нападению инопланетных тварей, и они, разумеется, трижды пожалеют о том, что связались с 65-летним голливудским пенсионером.

Режиссер: Джон Суитц. В ролях: Брюс Уиллис, Томас Джейн и др.

В российском прокате с 17 декабря.

«Проклятие Лауры: Завещание» (оригинальное название — The Call), 2020, США, ужасы.

В знаменитой хоррор-саге «Пила» герой Тобина Белла сплел столько хитроумных кровавых ловушек, что режиссерам и продюсерам, похоже, теперь просто неловко предлагать роли маньяков-затейников кому-то другому.

В ужастике «Проклятие Лауры: Завещание» персонаж Белла — пожилой мужчина, чью покойную супругу окружающие считали ведьмой. Особенно усердствовала в укреплении колдовского имиджа бедной старушки компания тинейджеров, которую и собирается хорошенько помучить изобретательный вдовец.

Режиссер: Тимоти Вудворд-мл. В ролях: Лин Шэй, Тобин Белл и др.

В российском прокате с 17 декабря.

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