Шарлиз Терон оказалась не прочь сыграть в женской версии «Крепкого орешка»

Актриса дала понять, что согласилась бы на участие в таком проекте, если бы ей вдруг сделали подобное привлекательное предложение.

А что вы скажете, если бы в Голливуде пересняли «Крепкого орешка» с женщиной в главной роли? Такой идеей на днях поделился один из пользователей Twitter. Он подметил, что с удовольствием бы посмотрел эту ленту в новом прочтении, и желательно, чтобы в картине отметилась Шарлиз Терон.

Конечно, мало ли о чем там мечтают в Twitter, но сама актриса сделала репост этого сообщения с комментарием «Где я должна подписать?». Очевидно, 45-летняя актриса не прочь воплотить на экране подобную фантазию.

Напомним, что обладательнице «Оскара» не впервой играть в боевиках. Она блистала в фильмах «Азартные игры», «Хэнкок», «Безумный Макс: Дорога ярости», «Взрывная блондинка», «Бессмертная гвардия» и автомобильной франшизе «Форсаж».

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