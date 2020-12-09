Большая ошибка: Аманда Сейфрид призналась, почему отказалась от роли в «Стражах Галактики»

35-летняя американская актриса Аманда Сейфрид жалеет, что отказалась от роли Гаморы в фильме Marvel «Стражи Галактики». Оказывается, девушку приглашали в этот супергеройский проект, но она посчитала, что он провалится.

«Я не хотела сниматься в первом провалившемся фильме Marvel, — рассказала артистка в подкасте Awards Chatter. — Я рассуждала: «Кто вообще захочет смотреть фильм о говорящем дереве и еноте?» Сейчас ясно, что я сильно ошибалась».

Известно, что первая часть «Стражей Галактики» собрала в прокате 773 миллиона долларов, более чем в четыре раза окупив затраты на свое создание. Новая команда супергероев стала не менее популярна, чем «мстители», и полноценно влилась в киновселенную Marvel.

Аманда рассказала, что сценарий был великолепен, но она боялась, что такой грандиозный фильм может провалиться, и тогда Голливуд ей этого не простит. Актриса не раз видела, как такое случается с ее коллегами, и решила не искушать судьбу. В итоге роль досталась Зои Салдане, которая затем сыграла Гамору еще в трех фильмах и будет продолжать блистать в киновселенной Marvel в будущем.

Напомним, что Аманда Сейфрид играла в таких картинах, как «Мамма Миа!», «Тело Дженнифер», «Хлоя», «Отверженные», «Игра на выживание» и многих других.

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