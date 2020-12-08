Вот где эмоции: все вздохи Кристен Стюарт из фильма «Сумерки» собрали в одном видео

После выхода фильма «Сумерки» многие зрители критиковали безэмоциональную игру молодой Кристен Стюарт. Но что у актрисы получалось превосходно, так это вздыхать на камеру. Вздохи ее персонажа Беллы Свон стали чем-то вроде интернет-мема. И на днях стриминговый сервис Amazon Prime Video опубликовал ироничное видео, в котором собрана нарезка кадров из первого фильма вампирской саги с акцентом на дыхание главной героини.

В ролике собран 41 случай, когда Белла вздыхает: от раздражения, испуга, удивления и просто так. Кажется, что всю свою актерскую игру Стюарт вложила именно в выдыхание воздуха из легких. Если понаблюдать за ней в этом ключе, то становится заметно, что у ее персонажа много разных эмоций.

«Кристен Стюарт здесь, чтобы показать вам, что вздох может означать миллион разных вещей, и мы думаем, что это прекрасно», — пишут сотрудники потокового сервиса.

Ну как здесь можно не согласиться?

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