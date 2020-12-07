Хабенский, Петров, Ди Каприо, Джоли: россияне назвали самых влиятельных актеров десятилетия

В ноябре портал по поиску работы SuperJob провел опрос у своих пользователей: кто из актеров в уходящем десятилетии больше других повлиял на развитие кинематографа. Свои ответы дали 1600 россиян из 320 населенных пунктов страны. И вот как распределились голоса.

Российские актеры:

1 место — Константин Хабенский и Александр Петров — по 10%;

2 место — Сергей Безруков и Данила Козловский — по 7%

3 место — Владимир Машков — 6%.

Зарубежные актеры:

1 место — Леонардо Ди Каприо — 12%;

2 место — Джонни Депп — 10%;

3 место — Роберт Дауни – младший — 5%.

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Российские актрисы:

1 место — Светлана Ходченкова — 13% (причем за нее чаще голосовали женщины, чем мужчины);

2 место — Чулпан Хаматова — 4%;

3 место — Екатерина Климова и Елизавета Боярская — по 3%.

Зарубежные актрисы:

1 место — Анджелина Джоли — 14%;

2 место — Джулия Робертс и Кристен Стюарт — по 3%;

3 место — Скарлетт Йоханссон, Милла Йовович и Мерил Стрип — по 2%.

Исследователи отметили, что респонденты часто испытывали трудности с определением достойных актрис. Если мужчин выбирали легко, то у женщин нередко затруднялись назвать влиятельную персону.

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