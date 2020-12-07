Хабенский, Петров, Ди Каприо, Джоли: россияне назвали самых влиятельных актеров десятилетия

В ноябре портал по поиску работы SuperJob провел опрос у своих пользователей: кто из актеров в уходящем десятилетии больше других повлиял на развитие кинематографа. Свои ответы дали 1600 россиян из 320 населенных пунктов страны. И вот как распределились голоса.
Российские актеры:
1 место — Константин Хабенский и Александр Петров — по 10%;
2 место — Сергей Безруков и Данила Козловский — по 7%
3 место — Владимир Машков — 6%.
Зарубежные актеры:
1 место — Леонардо Ди Каприо — 12%;
2 место — Джонни Депп — 10%;
3 место — Роберт Дауни – младший — 5%.
Российские актрисы:
1 место — Светлана Ходченкова — 13% (причем за нее чаще голосовали женщины, чем мужчины);
2 место — Чулпан Хаматова — 4%;
3 место — Екатерина Климова и Елизавета Боярская — по 3%.
Зарубежные актрисы:
1 место — Анджелина Джоли — 14%;
2 место — Джулия Робертс и Кристен Стюарт — по 3%;
3 место — Скарлетт Йоханссон, Милла Йовович и Мерил Стрип — по 2%.
Исследователи отметили, что респонденты часто испытывали трудности с определением достойных актрис. Если мужчин выбирали легко, то у женщин нередко затруднялись назвать влиятельную персону.
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