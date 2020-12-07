Вредитель: Дэниел Рэдклифф рассказал, почему ломал палочки на съемках «Гарри Поттера»

31-летний Дэниел Рэдклифф прокомментировал слухи о том, что он сломал очень много реквизита во время съемок в «Гарри Поттере». На YouTube-шоу Hot Ones молодого человека спросили, как часто он ломал «волшебные» палочки, которые ему выдавали на съемочной площадке. Артист признался, что раз в три или четыре недели съемок реквизиторам приходилось выдавать ему новый магический жезл по причине того, что в его руках «волшебная» палочка очень быстро превращалась в барабанную.

«Палочек я определенно сломал много, потому что мне просто хотелось постоянно барабанить ими по ногам», — рассказала звезда.

Он признался, что в какой-то момент начал жалеть реквизиторов. По словам Дэниела, это были очень милые люди, которые немало натерпелись от юных актеров.

Что касается очков Гарри Поттера, то их исполнитель главной роли тоже сломал несколько пар, однако, по его мнению, слухи сильно преувеличивают это число. Очки страдали в разы реже, чем палочки.

Напомним, что в том же интервью популярный актер рассказал, почему до сих пор не завел страничек в социальных сетях.

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