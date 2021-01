«Матрица-4», «Форсаж-9», новый Джеймс Бонд и другие ожидаемые фильмы 2021 года

Мы очень надеемся, что новый год окажется более плодотворным в плане творчества. А пока давайте узнаем, какие громкие полнометражные фильмы нас порадуют в 2021 году. Камера! Мотор! Поехали!

«Мортал Комбат»

Жанр: фантастика, фэнтези, боевик, триллер, приключения.

В ролях: Джессика МакНэми, Таданобу Асано, Хироюки Санада, Джо Таслим, Чинь Хань, Луди Линь, Джош Лоусон, Мехкад Брукс, Льюис Тан, Сиси Стрингер

В центре сюжета будет турнир, который решит судьбу мира. Десятки лучших воинов Земли постараются дать отпор армии Внешнего мира.

Уж кого мы в этом фильме только не увидим… И ниндзю-призрака, и прыгающую Рептилию, и четверорукого гиганта и даже приспешника императора Шао Кана, который и намерен поработить мир людей.

Фильм будет интересен подросткам и любителям компьютерных игр.

Дата выхода в России: 14 января 2021.

«Не время умирать»

Жанр: боевик, триллер, приключения.

В ролях: Дэниэл Крэйг, Рами Малек, Леа Сейду, Лашана Линч, Бен Уишоу, Наоми Харрис, Билли Магнуссен, Ана де Армас, Кристоф Вальц.

My name is Bond, James Bond! Уверены, многие соскучились по этой цитате. В новой части Джеймс Бонд оставляет работу на спецслужбы и погружается в спокойный и умиротворенный мир на Ямайке.

Однако старый друг Агента 007 из ЦРУ просит помочь спасти похищенного ученого. И все бы ничего, но наш Бонд попадает к таинственному злодею, который угрожает уничтожить нашу планету.

Дата выхода в России: 31 марта 2021.

«Черная Вдова»

Жанр: фантастика, боевик, приключения.

В ролях: Скарлетт Йоханссон, Флоренс Пью, Рэйчел Вайс, Дэвид Харбор Уильям Хёрт, Рэй Уинстон, Оливье Рихтерс.

Героине Скарлетт Йоханссон («Черная вдова») предстоит вспомнить свое прошлое – что же происходило в ее жизни задолго до присоединения к команде Мстителей.

Узнав об опасном заговоре – она попытается спасти жизни своих друзей.

Дата выхода в России: 29 апреля 2021.

«Форсаж-9»

Жанр: боевик, триллер, криминал, приключения.

В ролях: Вин Дизель, Мишель Родригес, Тайриз Гибсон, Джордана Брюстер, Натали Эммануэль, Джон Сина, Хелен Миррен, Шарлиз Терон, Майкл Руке.

Времена меняются: Доминик Торетто залегает на дно и живет спокойной жизнью с семьей. Но судьба имеет на него другие планы.

Дата выхода в России: 27 мая 2021.

«Топ Ган: Мэверик»

Жанр: боевик, драма.

В ролях: Том Круз, Майлз Теллер, Дженнифер Коннелли, Джон Хэмм, Глен Пауэлл, Вэл Килмер, Эд Харрис, Джин Луиса Келли, Мэнни Хасинто, Моника Барбаро.

Этот фильм про бесстрашного летчика-испытателя, который более 30 лет остается одним из лучших пилотов ВМФ. Однажды его отправляют на опасную засекреченную миссию. Мэверик вынужден противостоять своим глубинным страхам для того, чтобы спастись.

Дата выхода в России: 8 июля 2021.

«Вечные»

Жанр: фантастика, фэнтези, боевик, драма, приключения.

В ролях: Анджелина Джоли, Ричард Мэдден, Сальма Хайек, Джемма Чан, Кит Харингтон, Кумэйл Нанджиани, Барри Кеоган, Брайан Тайри Генри Ма Дон-сок, Лорен Ридлофф.

Вечные – это суперлюди, которые тайно живут на нашей планете. На Земле они появились задолго до людей и все это время наблюдали за нами и защищали от монстров.

Однако некоторые события заставили их выйти на свет.

Дата выхода в Росии: 4 ноября 2021

«Матрица-4»

Жанр: фантастика, боевик.

В ролях: Киану Ривз, Кэрри-Энн Мосс, Джессика Хенвик, Джонатан Грофф, Приянка Чопра Джонас, Эллен Холлман, Нил Патрик Харрис, Джада Пинкетт Смит.

Соскучились по красавчику Нео? Так вот он возвращается! Вот только о сюжете четвертой части «Матрицы» практически ничего неизвестно. Все держится в строжайшей тайне. Фанаты гадают: то ли агент Смит смог себя клонировать и вернулся в фильм. То ли мы увидим новые факты из жизни Морфеуса…

Одно известно точно: в фильме снова будет противостояние главных героев компьютерной программы «Матрица», которая установила контроль над Землей.

Дата выхода в России: 23 декабря 2021

Ну что сказать, в 2021 году нас ожидают сплошные фантастики. В 2022 году, если все будет хорошо, нас ожидают премьеры куда интереснее:

«Доктор Стрэндж и мультивселенная безумия»

«Джон Уик 4»

«Бэтмен»

«Аватар 2»

«Фантастические твари и где они обитают 3»

«Индиана Джонс 5».

