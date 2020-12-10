Драма «Кровные узы» и другие премьеры недели

«Кровные узы» (оригинальное название — Let Him Go), 2020, США, драма

Режиссер: Томас Безуча. В ролях: Кевин Костнер, Дайан Лэйн и др.

В российском прокате с 10 декабря

Вышедший на пенсию шериф потерял сначала сына (парень неудачно упал с лошади), а затем и внука (мать мальчика вышла замуж и укатила с избранником куда-то очень далеко). Привыкший к ударам судьбы шериф готов смириться, но его боевитая жена намерена вернуть внука, который, как она подозревает, не ладит с отчимом-грубияном.

Мужчина вынужден пойти на поводу у жены и отправиться в долгое автопутешествие по северным штатам, но, как выясняется, подозрения были не напрасны — маргинальная семейка, в которой ребенок живет с новым папой, идеально вписалась бы в любой из фильмов Дэвида Линча. Мальчика срочно надо спасать, но численное и физическое превосходство в этом конфликте явно не на стороне бабушки и деда.

Кевин Костнер в этом году отметил 65-летие — в таком возрасте глупо по старой привычке изображать крутого парня. Именно поэтому двукратный обладатель «Оскара» ведет себя в драме «Кровные узы» так, как и положено законопослушному старику, — прячет любимый револьвер подальше и полфильма уговаривает жену успокоиться и поехать домой. К счастью, сценаристы все же дадут Кевину шанс напомнить о тех славных временах, когда тихий пенсионер защищал бедных в обличье Робин Гуда и спасал поп-звезд в качестве телохранителя.

«Мужчина и женщина: Лучшие годы» (оригинальное название — Les plus belles annеes d’une vie), 2019, Франция, мелодрама

Режиссер: Клод Лелуш

В ролях: Жан-Луи Трентиньян, Анук Эме и др.

В российском прокате с 10 декабря

Клод Лелуш продолжает возвращаться к истории, сделавшей его знаменитым: в 1966-м мелодрама «Мужчина и женщина» отхватила два «Оскара», два «Золотых глобуса» и каннскую «Пальмовую ветвь», предрешив судьбу режиссера. В 1986-м он выпустил первый сиквел («Мужчина и женщина 20 лет спустя») и вот теперь, выдержав гроссмейстерскую паузу, снял второй — «Мужчина и женщина: Лучшие годы». В главных ролях, разумеется, по-прежнему Жан-Луи Трентиньян (89 лет) и Анук Эме (88). Клод Лелуш на фоне своих актеров выглядит сущим юнцом — ему всего 83, и его лучшие годы, без сомнения, еще впереди.

«Неадекватные люди 2», 2020, Россия, комедия

Режиссер: Роман Каримов

В ролях: Илья Любимов, Ингрид Олеринская и др.

В российском прокате с 10 декабря

Романтическая комедия 10-летней давности «Неадекватные люди», поведавшая об отношениях нервного редактора женского журнала и его энергичной соседки-старшеклассницы, заканчивалась, как и велят законы жанра, хеппи-эндом.

Однако у пытливого зрителя уходящие в светлое будущее влюбленные всегда вызывают вопросы: мол, ну сейчас-то все понятно — поцелуи, клятвы, эмоции, а дальше что? Выдержит ли эта специфическая пара испытание временем и бытом? Ответ дает сиквел — «Неадекватные люди 2», в котором мы вновь встречаем уже потихоньку начинающего седеть редактора и его так до конца и не повзрослевшую вторую половинку.

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