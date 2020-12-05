5 незаезженных фильмов про Новый год, которые зарядят вас праздничным настроением

На календаре первый месяц зимы, а это значит, что начинается самая холодная и в то же время самая уютная и домашняя пора, которую мы все так любим. Когда, если не зимой хочется укутаться в теплый плед, сделать какао и наблюдать за падающий снегом в окно?

Уже через месяц настанет самый ожидаемый и волшебный праздник – Новый год! А пока вы еще погружены в работу и, возможно, не задумывались о том, как проведете этот день, мы приготовили подборку фильмов и сериалов, которые точно помогут настроиться на праздничный лад.

«Рождественская песнь» (2003)

Этот фильм — современная адаптация знаменитой повести Чарльза Диккенса. Только вместо культового героя произведения Скруджа в центре сюжета — циничная ведущая телешоу, обладающая отвратительным характером.

Все это плоды воспитания тетушки, призрак которой в канун рождества посещает девушку, указывает ей на все грехи и показывает, какая она может встретить свою смерть, если не изменится. Но вот прислушается ли девушка к советам рождественского духа?

В ролях: Тори Спеллинг, Дина Манофф, Уильям Шетнер, Гари Коулмэн, Майкл Лэндис, Пола Трики, Нина Семашко, Джейсон Брукс, Холмс Осборн.

Жанр: фэнтези, комедия, семейный.

Кстати, этот фильм и остальные из нашего списка можно посмотреть в онлайн-кинотеатре МТС ТВ.

«Любите Куперов» (2015)

Веселая рождественская комедия, которая отлично подойдет для вечернего просмотра. В центре сюжета — одна большая семья, которая собирается вместе, чтобы отметить самый домашний праздник в году – Рождество.

Но вот только у каждого свои проблемы и неурядицы, невероятные события произошли в канун семейных посиделок с каждым из героев. Из-за праздничной суеты и бесконечной жизненной беготни они забыли, что самое большое счастье – рядом с ними.

В ролях: Алан Аркин, Джон Гудман, Эд Хелмс, Дайан Китон, Джейк Лэси, Энтони Маки, Аманда Сайфред, Джун Скуиб, Мариса Томей, Оливия Уайлд.

Жанр: фэнтези, мелодрама, комедия.

«Рождественская подмена» (2015)

Добрый семейный фильм, повествующий о том, как важно членам семьи слышать и понимать друг друга. Как известно, Рождество – время чудес и исполнения всех желаний, в этот период даже возможно поменяться местами с другим человеком и взглянуть на мир его глазами.

Поможет ли такой поворот событий наладить отношения между отцом и сыном, которым так не хватает простого человеческого общения?

В ролях: Уильям Болдуин, Дениз Ричардс, Майкл Кэмпион, Том Арнольд, Дженнифер Грант, Дезри Абейта, Энн Стедман, Виктор Браун, Аманда Конлон, Камрин Саттон.

Жанр: комедия, семейный.

«Путь сквозь снега» (2017)

Молодая девушка из Петербурга решает встретить Новый год со своим новым знакомым из интернета в Москве. Парень просит взять девушку с собой важный кейс с его документами. Казалось бы, ничего сложного…

Но кто бы мог подумать, что из-за этой просьбы Эля окажется вовлечена в опасное путешествие с одним из членов преступной группировки, которую очень интересует содержимое кейса. Рейс задержали, а девушка оказалась в одной машине с бандитом. Чем же закончится такой Новый год?

В ролях: Анастасия Стежко, Денис Шведов, Константин Косинский, Георгий Поволоцкий, Игорь Гнездилов, Тамара Морозова, Алексей Череватенко, Евгений Рачок, Юрий Щербак, Сергей Заец.

Жанр: детектив, мелодрама.

«Новогодний переполох» (2017)

Новый год – отличный повод собраться всем членам семьи, которые не виделись уже много лет. Но точно ли дело в празднике? Обитатели усадьбы Морозова готовы пойти на все, чтобы доказать любовь к семейным традициям.

Генерал Георгий Иванович знает всю родню насквозь и понимает, что дело совсем не в надвигающемся празднике, а в отцовском наследстве, за которое начинается ожесточенная борьба.

В ролях: Владимир Меньшов, Константин Крюков, Анастасия Макеева, Ян Цапник, Инга Оболдина, Иван Пышненко, Екатерина Гордиенко, Карина Сардарова, Эрик Тевосов, Мария Вэй.

Жанр: комедия, семейный.

Где смотреть: в онлайн-кинотеатре МТС ТВ.

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