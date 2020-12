«Ты будешь ездить по дорогам вечно»: умер «Несмертный Джо» из «Безумного Макса»

Скончался австралийский актер Хью Кияс-Берн, наиболее известный российскому зрителю по роли Несмертного Джо в фильме «Безумный Макс: Дорога ярости». Мужчине было 73 года, упомянутая постапокалиптическая картина стала последней в его карьере. Примечательно, что он также играл злодея в фильме «Безумный Макс» 1979 года.

Кьяс-Берн умер 1 декабря. О его смерти сообщил в Twitter режиссер Тед Геогеган, назвав актера «невоспетым героем австралийского кино».

Hugh Keays-Byrne, an unsung hero of Aussie cinema, has passed away at age 73. I'm continually floored that he played Toecutter, the central antagonist of 1979's MAD MAX *and* Immortan Joe, the central antagonist 2015's MAD MAX: FURY ROAD. Thanks for all the entertainment, sir. pic.twitter.com/55W99w3wzq

