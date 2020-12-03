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«Ты будешь ездить по дорогам вечно»: умер «Несмертный Джо» из «Безумного Макса»

Актеру Хью Кияс-Берну было 73 года.

«Ты будешь ездить по дорогам вечно»: умер «Несмертный Джо» из «Безумного Макса»
Хью Кияс-Берн на постере фильма «Безумный Макс: Дорога ярости». Фото: globallookpress.com

Скончался австралийский актер Хью Кияс-Берн, наиболее известный российскому зрителю по роли Несмертного Джо в фильме «Безумный Макс: Дорога ярости». Мужчине было 73 года, упомянутая постапокалиптическая картина стала последней в его карьере. Примечательно, что он также играл злодея в фильме «Безумный Макс» 1979 года.

Кьяс-Берн умер 1 декабря. О его смерти сообщил в Twitter режиссер Тед Геогеган, назвав актера «невоспетым героем австралийского кино».

«Ты будешь ездить по дорогам вечно, блестящий и хромированный», — написал режиссер эпитафию в духе «Безумного Макса».

Известно, что детство и юность Кияс-Берн провел в Англии, где сразу после школы начал выступать на сцене. Актер играл в спектаклях Королевской шекспировской компании, затем перебрался в Австралию и сосредоточился на кино, в котором активно поддерживал жанр постапокалипсиса.

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