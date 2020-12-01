«Фильм — плохой»: BadComedian раскритиковал «Вратаря галактики» в пух и прах

1 декабря популярный кинокритик BadComedian выпустил на YouTube разгромный обзор на фильм «Вратарь галактики», который вышел в конце лета 2020 года. Блогер сразу же накинулся на слабый сюжет картины и явные попытки копировать блокбастеры Marvel.

Найдя множество нелогичных моментов в сценарии, он удивился тому, что кто-то вообще выделил деньги на эту историю. И не раз подчеркнул, что лента создавалась в течение 7 лет за сумму в 15 миллионов долларов.

Особенно досталось от критика главному герою, который, по его мнению, «пустой и не принимает ни одного решения», а все силы и успех сыпятся на него просто так.

Блогер несколько раз отметил, что фильм, ссылаясь на возрастной рейтинг детского кино, позволяет себе демонстрировать абсолютную нелогичность.

«Да, сюжет в детском фильме может быть простоватым, но он не должен быть глупым. В нем могут быть условность и наивность, но никак не постоянное нарушение заданных самим же фильмом правил, — говорит критик. — Дело не в том, что фильм — детский. Дело в том, что фильм — плохой».

BadComedian похвалил только графику «Вратаря галактики» (и то не всю), но отметил, что в ней нет смысла, если она является единственным достоинством картины.

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