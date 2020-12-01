Карлик из «Игры престолов» станет нестандартным супергероем в новом фильме

Похоже, звезде «Игры престолов» Питеру Динклэйджу понравилось играть в супергеройском кино. Засветившись на второстепенных ролях в фильмах «Люди Икс: Дни минувшего будущего» и «Мстители: Война бесконечности», он решил сняться в картине, где сам станет героем, борющимся со злом.

Речь идет о ремейке фильма «Токсичный мститель» 1984 года, который являлся черной комедией и был практически проигнорирован во время своего релиза. Однако позже зрители оценили эту картину по достоинству, и она стала считаться классикой, породив целую франшизу. Фишка данной ленты в том, что главный герой и борец с преступностью внешне является «отвратительным мутантом». Его облик значительно контрастирует с благородными мотивами.

По сюжету, терпящий постоянные издевательства от окружающих уборщик попадает в чан с токсичными отходами и в результате получает сверхсилу и жуткую внешность. Несмотря на уродство, он решает защитить свой город от преступности и коррупции.

Как сообщает Deadline, новым проектом займутся те же продюсеры, что выпустили фильм 1984 года.

Напомним, Питер Динклэйдж прославился ролью карлика Тириона Ланнистера в сериале «Игра престолов» 2011 года, хотя его актерская карьера началась еще в середине 90-х. Издание отмечает, что в последнее время актер ловко совмещает кассовое кино с серьезными драматическими фильмами.

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