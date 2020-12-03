Мелодрама «Трое» и другие премьеры недели

«Трое», 2020, Россия, мелодрама.

В одном из предыдущих фильмов Анны Меликян есть такой диалог: «А она кто?» — «Она звезда!» В мелодраме «Трое» уточняющие вопросы не нужны, ибо здесь все звезды — внимание камеры сосредоточено на трех персонажах, остальные либо маячат в расфокусе на заднем плане, либо вовсе не попадают в кадр. «Квадратный» формат 4:3, в котором снят фильм, эффект усиливает. Однако на этом новаторство заканчивается, и начинают звучать знакомые поклонникам Меликян нотки.

Вот Хабенский в роли Саши Сашина, ведущего ток-шоу а-ля «Вечерний Ургант» — Саша мечтал стать большим артистом, но уровня телескомороха так и не перерос, из-за чего периодически хочет наложить на себя руки. Вот Юлия Пересильд в роли питерской поэтессы, вытаскивающей Сашу из Невы после очередной попытки суицида.

Вот Виктория Исакова в роли жены Саши, гламурной психологини, объясняющей другим, как спасти брак, и не понимающей, как сохранить свой. Спасенные утопленники, любовные треугольники и пребывающие в кризисе успешные мужчины — все это у Меликян мы видели уже не раз. Других растерзали бы за подобную «оригинальность», но Меликян, понимающая разницу между самоповтором и авторским почерком, пожалуй, может себе такое позволить. Ведь она — звезда.

Режиссер: Анна Меликян. В ролях: Константин Хабенский, Юлия Пересильд, Виктория Исакова.

В российском прокате с 3 декабря.

«Дублерша» (оригинальное название — The Stand In), 2020, США, комедия.

Популярная актриса Кэнди Блэк учинила пьяный скандал и слегка перестаралась — теперь ей по приговору суда надо оттрубить три месяца в реабилитационной клинике. Вместо себя Кэнди отправляет в лечебницу похожую на нее девушку-дублершу. Девушка так хорошо справляется с заданием, что вскоре начинает подменять звезду везде, позволяя Кэнди спокойно лежать дома в обнимку со стаканом.

Сюжет незатейливой комедии «Дублерша» не блещет оригинальностью, зато дает шанс фанатам Дрю Бэрримор, играющей сразу две роли, получить двойную порцию удовольствия, пусть и не слишком изысканного.

Режиссер: Джеми Бэббит. В ролях: Дрю Бэрримор, Холланд Тейлор и др.

В российском прокате с 3 декабря.

«Криминальные боссы» (оригинальное название — Arkansas), 2020, США, комедия.

В представлении обывателей наркомафия — это нечто очень хорошо организованное, но бородач Кайл, стоящий в системе сбыта зелья на низшей ступени, уверяет, что кое-где — например, в Арканзасе — наркотой торгуют лишь ленивые недоумки. Надо ли говорить, что трудится Кайл именно в этом штате? Вместе с напарником Кайл ишачит на старших по званию без особых карьерных перспектив, а когда шеф Кайла неожиданно умирает, дилеры-недотепы вдруг сами становятся начальниками, не понимая, что с этим делать.

Попытка дебютанта Кларка Дьюка снять в 2020-м что-то в духе раннего Тарантино смотрится невероятно трогательно. Увы, рядом с «Криминальным чтивом» «Криминальные боссы» выглядят так же, как аноническая наркомафия рядом с той, что орудует в Арканзасе.

Режиссер: Кларк Дьюк. В ролях: Лиам Хемсворт, Джон Малкович и др.

В российском прокате с 3 декабря.