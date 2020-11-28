5 причин посмотреть фильм «Питер Пэн и Алиса в Стране чудес»

В кинотеатрах вышел необычный фильм «Питер Пэн и Алиса в Стране чудес», в котором рассказывается предыстория сразу двух знаменитых сказок. Одну из главных ролей в нем сыграла оскароносная Анджелина Джоли.

Журналисты Teleprogramma.pro считают, что обратить внимание на этот фильм стоит по нескольким причинам.

1. Оригинальный взгляд — Питера Пэна и Алису «поженили»

Про Питера Пэна и приключения Алисы снято немало киноисторий. В одних лентах был упор на зрелищную составляющую и дизайн, а в других — на сюжет. Но никто еще не пытался «поженить» культовых героев, как это сделала Бренда Чепмен – обладательница «Оскара», снявшая известные анимационные ленты «Принц Египта» и «Храбрая сердцем».

Эта необычная история адресована не только детям, но взрослым. Сказочные элементы здесь встречаются с суровой реальностью, а привычные образы обретают новые грани.

2. Это костюмированное кино и реальные замки

Стоит оценить изящные костюмы викторианской эпохи, полюбоваться строениями и интерьерами различных жилищ того времени.

Важно, что сцены в удивительных мирах Нетландии и Страны Чудес снимались в реальных локациях и в настоящих зданиях!

Например, дом главных героев нашли в английском Бакингемшире – это постройка XVI века и крыша сделана из соломы.

Перед зрителем предстают люди из разных слоев общества, облик которых демонстрирует определенные атрибуты их положения. Главные герои проделывают путь от уютного жилища до грязных улиц Лондона, где местная преступность представляет нешуточную опасность.

3. Неожиданные знакомства со старыми персонажами

Во время просмотра вы увидите знакомых героев в новой подаче. Спойлерить мы не будем – сами все узнаете. Главное, не потерять сюжетную нить, которая таит достаточно сюрпризов.

4. Анджелина Джоли!

Эта актриса притягивает к себе внимание в любом фильме. Разноплановая Джоли в этом фильме продолжает демонстрировать мастерство перевоплощения.

Ее персонаж – мать Питера и Алисы, которая достаточно лояльно воспитывает своих детей. Она даже позволяет Алисе играть в мальчишеские игры, а этикету и вовсе не учит.

Это порождает конфликт между ней и ее сестрой Элеонорой, которая предпочитает жить в высшем свете, презрительно посматривая на людей низкого достатка. Но у Элеоноры нет детей, так что она жаждет превратить детей сестры в истинных леди и джентльменов, намекая на то, что героиня Джоли — плохая мать.

5. Мораль, которая актуальна и сегодня

Хорошо, когда фильмы развлекают, радуют глаз своей картинкой. Но еще лучше, когда в фильме есть мораль, когда картина чему-то учит, на что-то обращает внимание.

В «Питер Пэн и Алиса в Стране чудес» поднимается не только проблема воспитания, а также трудность перехода во взрослую жизнь и ответственность за собственные поступки.

Хорошо бегать по лесу, наслаждаясь свободой и отсутствием обязанностей, но надо понимать, что в жизни нужно как-то пробиваться. И путь для достижения цели каждый человек выбирает сам. И эта история не только о детях и их выборе, но и об их родителях, которым самим свойственны серьезные недостатки.

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