День матери: 5 трогательных фильмов для мам и о мамах

Самая трудная и лучшая работа в мире – быть мамой. Только она может простить все проступки, всегда верить в нас и поддерживать.

В преддверии самого доброго и душевного праздника мы подготовили подборку фильмов о мамах. Позвоните маме и посмотрите их вместе!

«Мамма MIA!» (2008)

Это экранизация одноименного мюзикла с прекрасным актерским составом: Мерил Стрип, Пирс Броснан, Аманда Сайфрид, Колин Ферт и другие. Софи живет со своей мамой в Греции, всю жизнь они были очень близки и ничего друг от друга не скрывали. Настал один из самых волнительных дней в жизни молодой девушки – свадьба, на торжестве она хочет впервые в жизни увидеть своего отца, но вот только даже не знает его имени…

Маме и дочке еще предстоит сложный разговор, а пока Софи только нашла дневник матери, в котором та упоминает трех мужчин. Чем же обернется эта невероятная история?

В ролях: Аманда Сайфред, Мэрил Стрип, Пирс Броснан, Стеллан Скарсгард, Колин Фёрт, Джули Уолтерс, Кристин Барански, Рэйчел МакДауэлл, Эшли Лиллей, Доминик Купер.

Жанр: мюзикл, мелодрама, комедия.

«Плохая мамочка» (2011)

Картина с Милой Йовович в главной роли участвовала во множестве международных фестивалей. Ради воспитания сына очаровательная Олив должна порвать со своим преступным прошлым, поэтому решается на переезд из Украины в США. Но оно настигает её и там.

Олив отправляется в тюрьму и, выйдя из нее, сталкивается с самым сложным испытанием в жизни – воспитанием сына. Возможно ли совмещать роли заботливой матери, кормилицы и уголовницы? Посмотреть фильм, как и все из нашего рейтинга, можно в онлайн-кинотеатре МТС ТВ.

В ролях: Милла Йовович, Спенсер Лист, Рори Кокрейн, Далтон Олив, Робин Брукс, Милтон Киллен, Эрик Старки, Дэн Корли, Билл Пуллман.

Жанр: драма, семейный.

«Чего ждать, когда ждешь ребенка» (2012)

Американская комедийная драма является экранизацией бестселлера Хейди Муркофф. В центре сюжета — пять пар, которые готовятся стать родителями. Главным героиням еще только предстоит воспитывать своих детей, но они уже начинают ощущать все прелести материнства.

Конечно, ожидание ребенка – прекрасное время, но каждая женщина переживает его по-разному. Картина гарантированно поднимет настроение и порадует потрясающим сюжетом!

В ролях: Кэмерон Диаз, Дженнифер Лопес, Элизабет Бэнкс, Чейс Кроуфорд, Бруклин Декер, Анна Кендрик, Мэттью Моррисон, Деннис Куэйд.

Жанр: драма, мелодрама, комедия.

«Мама» (2018)

Корейский сериал о том, что отношения с матерью не всегда складываются удачно. Маленькой девочке не повезло с родной мамой, но учительница, пришедшая в ужас от ситуации в семье своей ученицы, решает стать её мамой и подарить Хе-не материнскую заботу, окружить ее чувством тепла и безопасности.

Ведь каждому из нас просто необходима спасительная любовь матери.

В ролях: Ли Бо-ён, Хо Юль, Ли Хе-ён, Ко Сон-хи, Ли Джэ-юн, Ко Бо-гёль, Чон Хе-джин, Ким Ён-джэ.

Жанр: драма.

«Вернуть Бена» (2018)

Драматический фильм о сложных взаимоотношениях матери и сына. Главные роли сыграли Джулия Робертс и Лукас Хеджес. В канун рождества Бен решает покинуть реабилитационный центр и вернуться домой.

Его мама рада его возвращению, но совсем скоро она понимает, что её сын находится в большей беде. У неё есть 24 часа, чтобы предотвратить катастрофу. На что готова пойти мать ради спасения собственного ребенка?

В ролях: Джулия Робертс, Лукас Хеджес, Кортни Б. Вэнс, Кэтрин Ньютон, Рэйчел Бэй Джонс, Дэвид Залдивар, Александра Парк, Майкл Эспер, Тим Гини.

Жанр: драма.

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