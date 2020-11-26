Фэнтези «Питер Пэн и Алиса в стране чудес» и другие премьеры недели

«Питер Пэн и Алиса в стране чудес» (оригинальное название — Come Away), 2020, Великобритания — США, фэнтези

Весть о том, что в новой экранизации «Русалочки» главную роль сыграет черная девочка, огорошила общественность год назад, и, пока публика приходила в себя, Голливуд нанес новый, двойной удар. В фильме «Питер Пэн и Алиса в стране чудес» орудуют не желающий взрослеть чернокожий мальчик Питер и его сестра Алиса, периодически заглядывающая в Зазеркалье.

О цвете кожи Алисы догадаться несложно, ведь отца сказочных детишек играет Дэвид Ойелоуо, британец с нигерийскими корнями. Герой Дэвида — почтенный англичанин, живущий с семьей в просторном доме с белой служанкой где-то на рубеже прошлого и позапрошлого веков.

Образ супруги англо-африканского джентльмена достался Анджелине Джоли: актрисе, конечно, не привыкать к роли матери разноцветных детишек, но даже она на протяжении всего фильма выглядит слегка растерянной — похоже, ей тоже сложно понять, как можно было превратить две замечательные сказки в убогий антирасистский пасквиль.

Режиссер: Бренда Чепмен. В ролях: Анджелина Джоли, Дэвид Ойелоуо и др.

В российском прокате с 26 ноября.

«Искусственный интеллект» (оригинальное название — Superintelligence), 2020, США, комедия

Разговоры с телевизором или с микроволновкой обычно являются признаком надвигающегося слабоумия, однако в случае с Кэрол Питерс, одинокой дамой средних лет и отнюдь не средних размеров, все обстоит иначе — с женщиной вознамерился познакомиться могущественный компьютерный разум, чтобы на ее примере понять, что в дальнейшем делать с человечеством — уничтожить или пощадить.

В итоге героине комедии «Искусственный интеллект», которую изображает главная пышка Голливуда Мелисса Маккарти, приходится своим безупречным поведением доказывать бездушной машине, что люди все-таки не безнадежны.

Режиссер: Бен Фэлкоун. В ролях: Мелисса Маккарти, Джеймс Корден и др.

В российском прокате с 26 ноября.

«На острие», 2020, Россия, драма

Фехтование, при всем к нему уважении, не входит в число самых популярных видов спорта. Реальный интерес к людям с саблями и рапирами возникает лишь во время Олимпийских игр, когда в народе просыпается желание помахать флагом и покричать «Россия, вперед!» вне зависимости от того, в каких дисциплинах соревнуются атлеты.

Понимают это и сами фехтовальщики, поэтому центральные персонажи драмы «На острие», матерая саблистка Покровская (Светлана Ходченкова) и ее юная коллега Егорова (Стася Милославская), ведут отчаянную и не всегда спортивную борьбу именно за право выступить на Олимпиаде.