Каких знаменитых персонажей Disney обновили для продолжения культового мультфильма

Оказывается, не только в России есть спрос на старых-добрых героев из детства. Вслед за студией «Союзмультфильм», которая перезапустила «Простоквашино» и скоро выпустит новые серии «Ну, погоди!», компания Disney возвращает «короткие истории» про Микки-Мауса, Плуто, Гуфи, Дональда Дака и компанию.

Рисованные персонажи с 18 ноября на канале Disney+ начинают путешествие в рамках нового мультсериала «Удивительный мир Микки-Мауса». В этот день легендарный мышонок отметит день рождения — персонажу Уолта Диснея исполнится 92 года. В порыве ностальгии «Телепрограмма» сравнивает, какими они были раньше и стали теперь.

Микки-Маус

Главный герой — мышонок, вокруг которого строится повествование и жизнь вселенной Диснея, очень похож на того самого, лампового, старого Микки из 1928 года. Возможно, в этом и была задумка авторов: сделать микс современного прочтения и архивных эскизов Мауса. Но нравится, как видно по отзывам, далеко не всем. «Анимация оставляет желать лучшего», — пишут первые зрители. Судя по премьерным кадрам, Микки с друзьями переместится в будущее, где все процессы автоматизированы — от чистки зубов до приготовления пищи.

Гуфи

Слегка придурковатый (goofy так и переводится) пес, один из лучших друзей Микки-Мауса, остался похожим на самого себя. Чуть потрепанным, несуразным, с выдающимися передними зубами и регулярно попадающим в передряги.

Дональд Дак

Скрипящий селезень с желтым клювом и в белой кепке — главный антагонист Микки-Мауса, всегда стремившийся стать звездой вселенной Дисней № 1, даже попал на афишу новых серий вместе с Микки и Минни-Маус. В трейлере мультсериала Дак беснуется и разносит кухню будущего, в антураже которой и происходит действие.

Минни

Верная спутница Микки Минерва (или Минни) продолжит сопровождать главного героя и в новых сериях. Он дарит любимой цветы, а она воинственно помогает ему бороться с бандитами, отбиваясь окороком и связками сосисок.

Дейзи

Если каждому Микки — по Минни, то каждому Даку — по Дейзи. Возлюбленная Дональда, уточка-вертихвостка в розовом, гоняет вместе с селезнем своей мечты на машине, восхищается его подвигами и поддерживает во всем. А иногда и жестко ругается. Все как в жизни.

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