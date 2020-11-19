Кто скажет мяу?: «Союзмультфильм» объявил всеобщий кастинг для «Ну, погоди!»

Любимый миллионами «Ну, погоди!» в скором времени появится в новом художественном оформлении и с новыми голосами. Так, Волка будет озвучивать Гарик Харламов, Зайца – Дмитрий Хрусталев. Появится в новом сезоне и новый персонаж – Котенок. Кто будет говорить его голосом – пока вопрос, который «Союзмультфильм» решит в ближайшее время.

Киностудия объявила кастинг, в котором могут принять участие все желающие от 6 лет и старше. Записанные голоса с хэштегом «ХочувНуПогоди» можно публиковать на своих страницах в Instagram и ВКонтакте до 16 декабря. Победителей объявят в канун Нового года.

Кроме того, на странице «Союзмультфильма» в Instagram сообщается, что Котенок будет персонажем второстепенным, и окончательного его образа пока нет.

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