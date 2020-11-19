Премьера: чем «Афера по-голливудски» похож на хит Тарантино «Однажды в… Голливуде»

19 ноября в кинотеатрах выходит авантюрная комедия «Афера по-голливудски», о которой все говорят.

Главный герой фильма – циничный продюсер Макс (Роберт Де Ниро) – задолжал денег местному гангстеру Реджи (Морган Фриман). Чтобы расплатиться с долгами, он собирается убить Дюка (Томми Ли Джонс) – звезду своего нового фильма.

Ведь за него можно получить солидные деньги по страховке, которые решат все его проблемы.

Фильм «Афера по-голливудски» привлекает не только интересным сюжетом. Мы собрали 5 доводов, которые помогут вам разобраться с кинокартиной и сделать для себя выводы.

1. Непошлый юмор в современной комедии

Сейчас все труднее найти не просто хорошую комедию, но и ту, где пошлые шутки не составляют большую часть фильма. Такая манера юмора уже давно перекочевала из молодежных комедий фактически во все виды юмористических произведений.

Так что многие соскучились по доброму юмору, забавным диалогам и потешным ситуациям, которые никак не затрагивают тематику извращенного секса. «Афера по-голливудски» как раз и делает ставку на острые диалоги и каверзные ситуации — при этом, не забывая про шутки на тему кинопроизводства.

2. Культовые актеры на главных ролях

Величие Роберта Де Ниро, Моргана Фримана и Томми Ли Джонса не поддается сомнению. Эти три обладателя «Оскара» по сей день радуют поклонников своими работами в кино. Они могут играть героев, злодеев, даже спорных персонажей с точки зрения морали.

Роберт предстает в картине в образе обидчивого продюсера по имени Макс, который невероятно любит кино, но один провальный проект поставил его жизнь под удар. Он готов пойти на что угодно, чтобы его бизнес не канул в лету.

Моргану Фриману досталась роль стильного бандита-киномана Реджи, постоянно во время диалогов с Максом вспоминающего культовые фильмы, особенно сцены с убийствами из них.

Томми Ли Джонс же сыграл старого актера, чья карьера на дне, а единственное, что он хочет – покончить с собой. Но жизнь дает ему второй шанс. А у зрителя появилась возможность лицезреть все это замечательное трио в одном фильме.

3. Фильм о съемках фильма

Поклонникам таких картин, как «Достать коротышку», «Да здравствует Цезарь!» и «Однажды в… Голливуде» не стоит проходить мимо. Ведь все самое интересное в «Афере по-голливудски» происходит на съемочной площадке.

С иронией показаны основные аспекты производства будущего шедевра. Тут и выбор режиссера, и постановка трюков, а также импровизация, которая влечет за собой забавные последствия. При этом не часто увидишь фильм про продюсера, который пытается саботировать съемки собственного фильма, желая убить главную звезду.

4. Стильные 70-е

Те, кому было мало атмосферы этих годов в «Однажды в… Голливуде» — могут еще ненадолго окунуться в эту эпоху. Посмотреть на яркие и стильные гардеробы персонажей, на классические автомобили, на старое кинооборудование и искусно обставленные интерьеры. Дух времени не покидает картину до самых финальных титров.

5. Старомодное кино, которое вызывает чувство ностальгии

Картина действительно очень похожа на старые авантюрные комедии. Создатели решили окунуться в прошлое, лишенное социальных сетей, взяли опытных и узнаваемых киноактеров, написали понятный и довольно простой сценарий о Голливуде, где присутствует классическая мораль, да запустили в производство.

На выходе получилось очень наивное кино, которое идеально бы смотрелось и в XX веке. Даже сатира над жанром вестерна выглядит так невинно. В общем, светлое чувство не менее светлой ностальгии обеспечено!

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