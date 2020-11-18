Смерть в аквапарке: вышел русский трейлер нового фильма франшизы «Пункт назначения»

17 ноября в Сети появился русский трейлер нового фильма из хоррор-франшизы «Пункт назначения». Картина носит подзаголовок «Аквапарк», и фанаты подобного кино уже могут догадаться, про что будет эта лента.

По сюжету, выпускники школы устраивают вечеринку в старом аквапарке. Алкоголь, водные горки, девушки в купальниках — торжество молодости, одним словом. Однако таинственный маньяк вставил в трубы острые лезвия, так что у разгоряченных жертв не так много шансов доплыть до бассейна в целости. Сумеет ли хоть кто-нибудь из героев выжить?

Вода, смешанная с кровью, женские крики и невозможность противостоять смерти — новый фильм очень близок по духу к франшизе «Пираньи в 3D». Трейлер не сообщает точной даты выхода хоррора в кино, ограничиваясь надписью: «Скоро».

Напомним, во франшизе «Пункт назначения» с 2000 по 2011 годы вышло пять фильмов, а также несколько книг и комиксов. В каждом сюжете один из героев предвидит жуткую катастрофу, и несколько персонажей избегают ее, однако смерть должна забрать свое, и позже спасенные погибают при загадочных и нелепых обстоятельствах.

Смотрите также: