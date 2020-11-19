Какие фильмы выйдут в кинотеатрах с 19 ноября.

«Афера по-голливудски» (оригинальное название — The Comeback Trail), 2020, США, комедия

Картина 1982 года «Обратная тропа» рассказывала о том, как два продюсера решили снять вестерн, но с целью получить не «Оскар», а… страховку. По задумке приглашенная в фильм престарелая звезда должна была по ходу съемок откинуть копыта (отчасти в прямом смысле — речь же о вестерне), что вынудило бы страховую компанию выплатить продюсерам приличную компенсацию и решить их финансовые проблемы.

Увы, актер-пенсионер умирать не захотел — наоборот, воодушевленный предоставленным шансом, он раз за разом выполнял опасные трюки и путал карты своим работодателям. Картина стала культовой, войдя в золотой кинофонд в качестве ярчайшей сатиры на «фабрику звезд» — не зря даже герои-продюсеры носили говорящие фамилии Истмэн и Кодак.

Спустя почти 30 лет над алчными акулами кинобизнеса решили посмеяться вновь, сделав ремейк «Обратной тропы», названный в нашем прокате «Аферой по-голливудски». Действие ремейка разворачивается в середине 70-х, то есть даже раньше, чем в оригинале, а вместо пары Кодак — Истмэн здесь орудует лишь один продюсер-прохиндей по имени Макс Барбер — авторы, видимо, посчитали, что актерской харизмы играющего Макса Роберта Де Ниро вполне хватит на двоих.

Режиссер: Джордж Галло. В ролях: Роберт Де Ниро, Томми Ли Джонс и др.

В российском прокате с 19 ноября.

«Союз зверей: Спасение двуногих» (оригинальное название — Pets United), 2019, Германия — Китай, анимационный

Даже самый придирчивый зоозащитник не упрекнет мультик «Союз зверей: Спасение двуногих» в неуважении к правам животных — братья наши меньшие выступают тут в качестве существ добрых, умных и симпатичных. Более того, именно они готовы спасти неуклюжих людей от внезапно взбунтовавшихся роботов и вступить в бой с агрессивными железяками. Впрочем, вопрос о том, как создатели фильма посмели столь неуважительно отнестись к правам роботов, остается открытым.

Режиссер: Райнхард Клоосс.

В российском прокате с 19 ноября.

«Колдовство: Новый ритуал» (оригинальное название — The Craft: Legacy), 2020, США, ужасы

Подростковый ужастик «Колдовство: Новый ритуал» продолжает традиции хита 24-летней давности, четверка юных героинь которого активно экспериментировала с магией. Свежая картина формально является сиквелом старого «Колдовства», хотя с первой частью ее роднит лишь количество девочек-старшеклассниц, пытающихся взять потусторонние силы под контроль.

Примечательно появление Дэвида Духовны в роли бойфренда матери одной из «колдуний» — похоже, 60-летнему актеру до конца жизни придется играть либо агента Малдера, либо еще кого-то, кто так или иначе связан с паранормальными явлениями.

Режиссер: Зои Листер Джонс. В ролях: Кэйли Спэни, Дэвид Духовны и др.

В российском прокате с 19 ноября.