Дуэйн Джонсон не смог влезть в салон спорткара на съемках нового боевика

Нелепый казус произошел на съемках боевика Netflix под названием Red notice в Америке. В создании этой картины участвуют: Райан Рейнольдс, Галь Гадот и Дуэйн Джонсон. Последний как раз и попал в малоприятную историю, когда съемочная группа приступила к зрелищной сцене с автомобильной погоней.

Джонсон сам рассказал в Instagram, как это было. По словам актера, для фильма специально была куплена и доставлена в Америку культовая модель спорткара Porsche. Машина стоила киношникам кругленькой суммы и месяцев ожидания. Режиссер прописал для нее длинную сцену погони, однако, когда снимали эпизод, в котором Скала Джонсон садится за руль белого авто, оказалось, что громадный актер в салоне просто не помещается.

Дуэйн пишет, что пытался протиснуться в салон, «как большой коричневый зефир в прорезь для монет». Когда все вокруг поняли, что это невозможно, режиссер и съемочная команда вначале нервно захихикали, а потом начали смеяться в голос. Ведь это означало, что придется переделывать добрую часть уже готового материала.

«К черту. Добро пожаловать в 2020 год», — завершил историю Джонсон.

Он добавил, что в итоге киношники изловчились и нашли креативный способ снять эту сцену. Вот смеху-то будет, если теперь и актера, просто сидящего за рулем авто, придется дорисовывать на компьютере.

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