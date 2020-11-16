На премии People’s Choice Awards назвали лучшие фильмы и сериалы 2020 года

В середине ноября американский канал E! провел ежегодную премию People’s Choice Awards («Народный выбор»), в которой победители определяются зрительским голосованием. Западная публика выбрала лучшие фильмы, сериалы и звезд 2020-го года.

Лучшим фильмов был признан комедийный боевик «Плохие парни навсегда» с Уиллом Смитом и Мартином Лоуренсом. Лучшей комедией — «Будка поцелуев — 2», лучшим экшн-фильмом — «Мулан», среди драм победил мюзикл «Гамильтон», а среди семейных картин — мультфильм «Вперед».

Лучшим актером был признан Уилл Смит, актрисой — Тиффани Хэддиш (за комедию Like a Boss). Крис Хемсворт был отмечен, как лучший актер боевика.

Среди сериалов пальму первенства получила «Анатомия страсти». Лучшим драматическим сериалом признан «Ривердейл», комедийным — «Я никогда не…».

Титулы лучших певца и певицы достались Джастину Биберу и Ариане Гранде. Последняя победила еще и как «Социальная знаменитость». Корейцы BTS забрали награды лучшей группы, песни, клипа и альбома. Зендая была признана самой стильной звездой, а Дженнифер Лопес — народной иконой.

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