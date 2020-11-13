Сможет ли фильм Кончаловского «Дорогие товарищи!» взять «Оскар»

Картина российского режиссера Андрея Кончаловского выдвинута на престижную американскую премию «Оскар». Это событие нашло отклик в самых разных кругах. Председатель Российского оскаровского комитета Владимир Меньшов подтвердил радостную новость.

По протоколу премии, кандидатов в номинации «Лучший фильм на иностранном языке» выдвигают сами страны-претенденты, после чего жюри выбираются номинанты, которые претендуют на победу.

Стоит отметить, что за всю историю российского кино только три фильма становились лауреатами в этой категории: «Война и мир» Сергея Бондарчука в 1968 году, «Москва слезам не верит» Владимира Меньшова в 1981 году и «Утомленные солнцем» Никиты Михалкова в 1994 году. В 2020 году список российских лент может пополниться работой Кончаловского.

Секретные расстрелы и жена в кадре

Картина Кончаловского «Дорогие товарищи!» рассказывает о расстреле мирной демонстрации рабочих в Новочеркасске в 1962 году. Эта история в советское время была засекречена, именно события тех лет легли в основу работы режиссера.

Главную роль исполнила актриса Юлия Высоцкая — жена Андрея Кончаловского.

Черно-белая картина уже удостоена специального приза жюри на Венецианском кинофестивале. В российский прокат она вышла 12 ноября. Одной из лучших реакций на увиденное режиссер называет молчание в зале.

Александр Маскелайн сыграл в картине роль профессора Оводова. Актер признается, что приятно удивлен новостью о номинировании работы на престижную премию.

«Я буду в восторге, если покажут во всех странах мира. Думаю, что шансы получить награду достаточно высокие. Это фильм с хорошим видеорядом и с художественным смыслом. К тому же Андрей Сергеевич человек, который замечен в кинематографической среде. Это не просто с пустого места и с чистого листа».

Рассуждая о картине, актер отметил, что она будет понятна каждому взрослому российскому человеку, тому, и тем, кто жил в СССР и тем, кто знает историю своей страны.

«Мне не кажется, что фильм сложный или тяжелый. Люди, которые живут в России — это выходцы из СССР, многие свидетели тех событий живы. Это фильм о нашей стране, а не о Китае, который можно культурно не понять».

Есть ли шанс на награду?

С этом вопросом Teleprogramma.pro обратилась к экспертам.

Клим Шипенко, российский кинорежиссер, сценарист, продюсер и актер:

«Я пока фильм не видел, но посмотреть планирую. Мне кажется, что у российского кино есть шанс получить американскую статуэтку. Каждый режиссер мечтает быть номинирован на награду такого уровня».

Александр Голубчиков, кинокритик:

«Мне кажется, по регламенту, «Оскар» картина должна выходить в прокат до конца сентября, видимо в этом году поменяли формат. Раньше специально устраивали специальные показы для ряда фильмов, чтобы заявиться на премию. Крутили ночные сеансы за какие-то безумные деньги».

— А опираясь на информацию в Сети, как думаете, есть шанс у картины?

— Думаю, есть. Сегодня в западных СМИ присутствует антироссийская риторика и картина Кончаловского отражает антисоветскую риторику, поддерживает западный настрой. Картина говорит о системе, что-то в духе популярного Чернобыля. Так что есть шанс на внимание академиков. Если такое произойдет, то шанс на попадание в шорт-лист, а там глядишь и победа будет светить.

Справка Teleprogramma.pro

Андрей Кончаловский имеет «Серебряных львов» за картины «Белые ночи почтальона Алексея Тряпицына» (2014) и «Рай» (2016), а также Гран-при за «Дом дураков» (2002).

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