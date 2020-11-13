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Сможет ли фильм Кончаловского «Дорогие товарищи!» взять «Оскар»

Мнения актера фильма и других киношников

Сможет ли фильм Кончаловского «Дорогие товарищи!» взять «Оскар»
Сможет ли фильм Кончаловского «Дорогие товарищи!» взять «Оскар»? Фото Global look press.

Картина российского режиссера Андрея Кончаловского выдвинута на престижную американскую премию «Оскар». Это событие нашло отклик в самых разных кругах. Председатель Российского оскаровского комитета Владимир Меньшов подтвердил радостную новость.

По протоколу премии, кандидатов в номинации «Лучший фильм на иностранном языке» выдвигают сами страны-претенденты, после чего жюри выбираются номинанты, которые претендуют на победу.

Стоит отметить, что за всю историю российского кино только три фильма становились лауреатами в этой категории: «Война и мир» Сергея Бондарчука в 1968 году, «Москва слезам не верит» Владимира Меньшова в 1981 году и «Утомленные солнцем» Никиты Михалкова в 1994 году. В 2020 году список российских лент может пополниться работой Кончаловского.

Кадр из фильма «Дорогие товарищи!»
История картины рассказывает о событиях 1962 года в Новочеркасске. Фото: кадр с видео https://www.youtube.com

Секретные расстрелы и жена в кадре

Картина Кончаловского «Дорогие товарищи!» рассказывает о расстреле мирной демонстрации рабочих в Новочеркасске в 1962 году. Эта история в советское время была засекречена, именно события тех лет легли в основу работы режиссера.

Главную роль исполнила актриса Юлия Высоцкая — жена Андрея Кончаловского.

Черно-белая картина уже удостоена специального приза жюри на Венецианском кинофестивале. В российский прокат она вышла 12 ноября. Одной из лучших реакций на увиденное режиссер называет молчание в зале.

Александр Маскелайн сыграл в картине роль профессора Оводова. Актер признается, что приятно удивлен новостью о номинировании работы на престижную премию.

«Я буду в восторге, если покажут во всех странах мира. Думаю, что шансы получить награду достаточно высокие. Это фильм с хорошим видеорядом и с художественным смыслом. К тому же Андрей Сергеевич человек, который замечен в кинематографической среде. Это не просто с пустого места и с чистого листа».

Рассуждая о картине, актер отметил, что она будет понятна каждому взрослому российскому человеку, тому, и тем, кто жил в СССР и тем, кто знает историю своей страны.

«Мне не кажется, что фильм сложный или тяжелый. Люди, которые живут в России — это выходцы из СССР, многие свидетели тех событий живы. Это фильм о нашей стране, а не о Китае, который можно культурно не понять».

Кадр из фильма «Дорогие товарищи!»
Актеры картины уверены, что эта история найдет отклик у всех россиян.
Фото: кадр из видео www.youtube.com

Есть ли шанс на награду?

С этом вопросом Teleprogramma.pro обратилась к экспертам.

Клим Шипенко, российский кинорежиссер, сценарист, продюсер и актер:

«Я пока фильм не видел, но посмотреть планирую. Мне кажется, что у российского кино есть шанс получить американскую статуэтку. Каждый режиссер мечтает быть номинирован на награду такого уровня».

Александр Голубчиков, кинокритик:

«Мне кажется, по регламенту, «Оскар» картина должна выходить в прокат до конца сентября, видимо в этом году поменяли формат. Раньше специально устраивали специальные показы для ряда фильмов, чтобы заявиться на премию. Крутили ночные сеансы за какие-то безумные деньги».

— А опираясь на информацию в Сети, как думаете, есть шанс у картины?

— Думаю, есть.  Сегодня в западных СМИ присутствует антироссийская риторика и картина Кончаловского отражает антисоветскую риторику, поддерживает западный настрой. Картина говорит о системе, что-то в духе популярного Чернобыля. Так что есть шанс на внимание академиков. Если такое произойдет, то шанс на попадание в шорт-лист, а там глядишь и победа будет светить.

Справка Teleprogramma.pro

Андрей Кончаловский имеет «Серебряных львов» за картины «Белые ночи почтальона Алексея Тряпицына» (2014) и «Рай» (2016), а также Гран-при за «Дом дураков» (2002).

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