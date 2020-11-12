«Яндекс» составил рейтинг фильмов, которые больше всего понравились россиянам в 2020 году

Браузер «Яндекс» проанализировал, какие фильмы его пользователи ищут в Сети и какие оценки им ставят. На основе этих данных был составлен рейтинг популярных фильмов у россиян. Тройку лидеров сформировали «Пираты Карибского моря: Проклятие Черной жемчужины», «Гарри Поттер и тайная комната» и детективный триллер «Остров проклятых».

В первой десятке также оказались еще два фильма о Гарри Поттере, две финальных части «Мстителей», «Большой куш», «1+1», а также новинка этой осени — мелодрама «После. Глава 2».

По данным «Яндекса», больше всего в 2020 году россияне искали фильмы про любовь, на втором месте — картины о Великой Отечественной войне, на третьем — подростковое кино. Также зрителей привлекают темы зомби, космоса и секса, а вот фильмы про эпидемии вызвали значительно меньше интереса.

Среди отечественных актеров, чью фильмографию искали россияне, лидируют Антон Батырев, Станислав Бондаренко и Павел Прилучный, из числа зарубежных звезды в топе — Том Харди, Том Круз и Леонардо Ди Каприо.

Также пользователи часто ищут краткое изложение сюжета картины. Наверняка чтобы решить, стоит ли ее смотреть. Чаще всего в этом году люди запрашивали описание событий «Текста», корейских «Паразитов», американских хитов «Джокер» и «Однажды в… Голливуде».

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