Серсея снова будет убивать: в новом фильме Лина Хиди сыграла опытного киллера

В 2021 году выйдет боевик «Пороховой коктейль» с Карен Гиллан в главной роли.

Английская актриса Лина Хиди, она же Серсея из «Игры престолов», возвращается на экран. Она сыграет опытного киллера в боевике «Пороховой коктейль», который должен выйти в 2021 году.

Журнал Empire опубликовал первые кадры этой картины, на которых засветилась и юная актриса Хлоя Коулмэн, игравшая смелую девочку в фильме «Мой шпион». Главную роль исполнила звезда «Стражей галактики» Карен Гиллан. Она играет убийцу в преступном синдикате, которая предает своего босса, чтобы спасти чужого ребенка. Талант лишать людей жизни передался девушке от ее матери, которая занималась той же грязной профессией, но пропала несколько лет назад. И именно эта самая мать в исполнении 47-летней Хиди придет на помощь главной героине.

Издание отмечает, что в последние годы женщины отобрали у мужчин пальму первенства в фильмах про киллеров. Об этом говорит и другая новая картина под названием «355», которая должна выйди на экраны в января. Она расскажет о пяти женщинах-шпионах, бросивших вызов превосходящему по силе врагу. Трейлер фильма наполнен стрельбой и суровыми разборками. Так что да — в новой эпохе за боевики отвечает прекрасная половина человечества.