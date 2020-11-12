Премьеры фильмов: драма «Цой» и другие новинки недели

«Цой», 2020, Россия, драма

Алексей Учитель, намучившись с «Матильдой», при работе над еще одним потенциально взрывоопасным проектом, драмой «Цой», поначалу полностью отказался от всего, что могло спровоцировать народное возмущение — ни постеров, ни кадров, опубликованных до премьеры. Если убрать за скобки архивные записи, в фильме нет даже самого Цоя — такой ход должен был обезоружить тех, кто планировал пошуметь на тему «опять Безруков — Петров — Козловский».

Трудностей избежать все равно не удалось: войной на Учителя пошел сын лидера «Кино» Александр Цой, возмущенный сценарием, который сконцентрирован на процессе транспортировки тела музыканта в Ленинград. Премьеру пришлось неоднократно переносить, и все же в итоге фильм доехал до проката. За рулем — главный герой, водитель автобуса, с которым в августе 1990-го столкнулся «Москвич» Виктора Цоя.

Роль простого шофера, не слушавшего песни «Кино», но сыгравшего роковую роль в судьбе автора «Кукушки» и «Пачки сигарет», исполнил Евгений Цыганов. Пикантность сюжета в том, что персонаж Цыганова не только становится косвенным виновником гибели Цоя, но и садится за баранку автобуса — уже другого, в котором как раз и везут в Питер гроб с телом звезды.

Режиссер: Алексей Учитель. В ролях: Евгений Цыганов, Паулина Андреева и др.

В российском прокате с 12 ноября.

«Опасный элемент» (оригинальное название — Radioactive), 2019, Великобритания, драма

Англичанка Розамунд Пайк дебютировала в кино как девушка Бонда и лишь годы спустя избавилась от этого ярлыка, заработав оскаровскую номинацию за образ социопатки в триллере «Исчезнувшая». Новый этап в биографии артистки — роли в формате «Жизнь замечательных людей», одной из которых стал портрет французской ученой Мари Кюри в драме «Опасный элемент». Именно Кюри открыла радий и полоний, именно она первой из женщин удостоилась Нобелевской премии.

Наблюдая за тем, как Кюри, жертвуя здоровьем, возится с радиоактивными элементами, авторы фильма напоминают как о положительных, так и об отрицательных последствиях открытий девушки (бомбы, рентген и т. д.). И все же симпатии зрителей, особенно наших, на стороне Мари, ведь родилась она в 1867 году в Польше, которая в то время была частью Российской империи, — ну как тут не поболеть за своих?

Режиссер: Маржан Сатрапи. В ролях: Розамунд Пайк, Сэм Райли и др.

В российском прокате с 12 ноября.

«Дорогие товарищи!», 2020, Россия, драма

Отхвативший спецприз Венецианского фестиваля фильм Андрея Кончаловского «Дорогие товарищи!» рассказывает о печально известных событиях в Новочеркасске, где в 1962 году была расстреляна демонстрация местных рабочих.

Кровавые события мы видим глазами сотрудницы горкома Людмилы, женщины суровой, политически грамотной и абсолютно уверенной в том, что протестующие — контра и хулиганье. Однако Людмиле, сыгранной женой Кончаловского Юлией Высоцкой, многое придется переосмыслить после того, как ее дочь станет одной из случайных жертв «карающей руки правосудия».

Режиссер: Андрей Кончаловский. В ролях: Юлия Высоцкая, Сергей Эрлиш и др.

В российском прокате с 12 ноября.