Молодая жена Цекало снялась в полнометражной версии сериала «Мажор» с Прилучным

Молодая жена продюсера Александра Цекало художница Дарина Эрвин снялась в полнометражной версии сериала «Мажор» вместе с актером Павлом Прилучным. Появление девушки в кадре, судя по всему, вовсе не случайно. Дело в том, что именно продюсерский центр Александра Цекало занимался съемками фильма.

Интересно, что ранее Дарина Эрвин наотрез отказывалась играть в российских картинах, к которым имеет отношение ее супруг. Причиной был ее сильный акцент. Девушка давно живет в США. Кстати, за плечами художницы есть несколько эпизодических ролей в голливудских картинах. Сейчас Дарина Эрвин планирует создание собственных кинопроектов.

Отметим, что выход новой части «Мажора» и полнометражной версии сериала несколько раз откладывался. Причина лежит на поверхности. Пандемия не раз срывала все планы продюсерам и режиссерам.

В новой части «Мажора» зрители увидят много перестрелок, взрывов и погони. Ближе к концу ленты Павел Прилучный, сыгравший главного героя, должен на полной скорости влететь на машине в офисное здание. Что будет дальше, пока держится в секрете, сообщает «СтарХит».