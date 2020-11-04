«Я очень рад»: Кристофер Нолан оценил слабые доходы от фильма «Довод»

Фантастический боевик Кристофера Нолана «Довод» вышел в кинотеатрах, не дожидаясь конца пандемии и собрал меньше, чем от него ожидалось. 347 миллионов долларов в прокате при 200 миллионах бюджета — это в Голливуде близко к провалу, особенно для такого именитого режиссера вкупе с шикарным актерским составом.

Но сам Нолан свою работу провалом не считает. Он был совсем не против выпустить картину в такое неудобное время при угрозе того, что она мало соберет в прокате.

«Warner Bros. выпустили «Довод», и я очень рад, что он собрал почти 350 миллионов долларов. Но меня беспокоит, что киностудии делают неправильные выводы из нашего релиза. Вместо того, чтобы смотреть, где фильм хорошо сработал и как он принес создателям столь необходимый доход, они смотрят на то, что он не оправдал «доковидные» ожидания, и начинают использовать это как предлог, чтобы заставить кинотеатры нести огромные убытки во время пандемии. Вместо того, чтобы продолжить игру и адаптироваться к ситуации, то есть, перестроить наш бизнес», — цитирует Нолана издание Los Angeles Times.

Режиссер считает, что ожидаемые публикой фильмы нужно не переносить, а выпускать в прокат, чтобы кинотеатры и вся индустрия могли зарабатывать в сложный для них период. Однако жадность воротил кинобизнеса мешает им адаптироваться к новой реальности.

Кстати, в этом интервью обсуждался выход книги о Нолане под названием The Nolan Variations, которая по сути является одним большим интервью. Таинственный режиссер наконец-то решил рассказать о своем творчестве и согласился выпустить публицистическое произведение о себе.