Боевик «Выбивая долги» и другие премьеры недели

«Кот под прикрытием» (оригинальное название — Spycies), 2019, Франция — Китай, анимационный.

Соединить двух кардинально не похожих друг на друга героев в дуэт и состряпать на основе этого союза комедийный боевичок — старинный киноприем, которым, как выясняется, пользуются еще и мастера анимации. Во франко-китайском мультике «Кот под прикрытием» с террористами сражаются помешанный на компьютерах крысеныш и любящий помахать кулаками (точнее, лапами) кот. Причем если крысеныша зовут Гектор, то кота — Владимир Уиллис. Страшно даже представить, кем или чем вдохновлялись сценаристы, придумывая усатому шпиону столь странное имя.

Режиссеры: Гийом Ивернель, Чжан Чжии.

В российском прокате с 4 ноября.

«Подольские курсанты», 2019, Россия, драма.

«Подольские курсанты» — масштабное полотно с почти полумиллиардным бюджетом, призванное кому-то напомнить, а кому-то впервые рассказать о подвиге мальчишек, брошенных на старте войны в самое ее пекло. Конечно, героизм курсантов, в октябре 41-го ложившихся под танки на подступах к Москве, не требует лишнего подтверждения, однако киновозвращение к их судьбам выглядит более чем уместным, особенно с учетом недавнего дикого заявления одного из заокеанских политиков о помощи, якобы оказанной Америкой России в Бородинском сражении. Согласитесь, лучше не забывать о своей истории, чем путать потом Куликовскую битву с Аустерлицем.

Режиссер: Вадим Шмелев.

В ролях: Сергей Безруков, Екатерина Редникова (интервью с актрисой — на стр. 29) и др.

В российском прокате с 4 ноября.

«Выбивая долги» (оригинальное название — The Tax Collector), 2020, США, боевик.

Когда Шайа Лабаф распрощался с «Трансформерами», поклонники актера воспряли духом — наконец-то парень повзрослел! Сам актер, казалось, тоже получал удовольствие от серьезного кино — выкладывался по полной в роли танкиста в военном эпосе «Ярость», порхал по теннисному корту в спортивной драме «Борг/Макинрой», работал с Ларсом фон Триером, Оливером Стоуном и другими классиками.

Появление Лабафа в боевике «Выбивая долги» заставило вспомнить древнюю комедиклабовскую шутку: «Какого хрена здесь делает Дмитрий Харатьян?!» В неуклюжей истории о том, как два друга колесят по Лос-Анджелесу и собирают налоги в воровской общак, герой Лабафа палит из всех видов оружия и щеголяет в гангстерском прикиде, но смотрится при этом как оперный солист, попавший на съемках порнофильма.

Возможно, работая в ленте «Выбивая долги», Шайа сам отрабатывал какой-то старый долг — в этом случае хочется верить, что кредиторы претензий к актеру теперь не имеют и больше он ни во что подобное не вляпается.

Режиссер: Дэвид Эйр. В ролях: Шайа Лабаф, Бобби Сото и др.

В российском прокате с 4 ноября.