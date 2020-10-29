«Это топ!»: мастер видеомонтажа скрестил трейлеры «Хоббита» и «Безумного Макса»

В Сети появился забавный ролик, скрестивший в себе фильмы трилогии «Хоббит» и «Безумный Макс: Дорога ярости». Автор то вставляет гномов и Гендальфа в пейзаж постапокалиптической пустыни, то злодея Несмертного Джо — в декорации Средиземья. Причем все это выглядит цельно, будто перед зрителем трейлер одной картины. Ролик стал настоящим праздником для поклонников обоих картин.

«Леголас, бегущий по разлетающимся деталям машины, — это топ!», «Вот ради такого я и плачу за интернет», «Аж диву даешься, как шагнули вперед технологии обработки видео», — такие комментарии оставили под роликом зрители.

Видео появилось на YouTube-канале Inventor Headquarters, автор которого ранее вставил в трейлер «Властелина колец» музыку и лица участников группы The Beatles, совмещал «Темного рыцаря» и «Скотта Пилигрима», переделывал трейлер «Звездных войн» в стиле фильма «Тор: Рагнарек» и создал еще много видеоработ с подобными экспериментами. Но «Хоббит: Дорога ярости», — это действительно новый уровень.