«Холоп», «Миллиард», «Легенда № 17»: канал «Россия 1» начнет ноябрь с кинопремьер

Телеканал «Россия 1» начнет ноябрь с кинопремьер. Стало известно, какие полнометражные картины выйдут в эфир в первую неделю последнего месяца осени.

4 ноября в 11:30 зрителям покажут авантюрную комедию «Абриколь». В ролях: Дмитрий Певцов, Алена Хмельницкая, Евгения Дмитриева, Александр Феклистов и другие. По сюжету, в доме знаменитого спортсмена пропадает золотой шар с бриллиантами, который тот некогда завоевал в трудном поединке. Под подозрением оказываются все домочадцы мужчины. Когда же следователь начинает распутывать это дело, то находит в семейном шкафу немало скелетов. В детективной истории замешаны любовь и сицилийская мафия.

В тот же день, в 21:30, на канале впервые покажут хит российского кинопроката «Холоп». Картина, выполненная в духе советских комедий, рассказывает о современном московском мажоре, оказавшемся в русской деревне XIX века. На самом деле «в прошлое» его оправил собственный отец-олигарх, желающий перевоспитать сына. Деревня — это декорации, крестьяне — актеры, а за молодым холопом следят десятки телекамер. В проекте снялись Милош Бикович, Александр Самойленко, Иван Охлобыстин, Александра Бортич и Мария Миронова.

А в 23:40 зрителей ждет приключенческая комедия «Миллиард» с Владимиром Машковым. По сюжету, влиятельный банкир не желает делиться богатством со своими незаконнорожденными детьми. Но когда главного героя вдруг лишают всех его денег, выясняется, что помочь ему могут только нелюбимые наследники.

5 ноября в 21:20 состоится премьера комедийной мелодрамы «От печали до радости», в которой снялись Федор, Иван и Виктор Добронравовы. Актерская семья, сыграла семью и на экране. По сюжету, младший сын влюбляется в женщину, у которой уже есть трое детей. Сердобольные родители хотят остановить его от необдуманного шага и решают действовать через его возлюбленную. В ролях также блистают Ирина Пегова и Инга Оболдина.

8 ноября в 13:10 к юбилею Олега Меньшикова канал покажет молодой, но уже успевший стать культовым фильм «Легенда № 17». В эпической спортивной картине показаны судьбы легендарного хоккейного игрока и его тренера. В ролях: Данила Козловский, Светлана Иванова, Борис Щербаков, Нина Усатова и другие звезды.