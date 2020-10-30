Что посмотреть в выходные: фильмы, которые могут оторвать ваших детей от гаджетов

Подборка действительно стоящих произведений современного кинематографа и анимации для школьников на актуальном и понятном им языке.

Дети проводят в мобильных приложениях все больше и больше времени. С одной стороны, это новая реальность, в которой им предстоит жить и к которой можно начинать приспосабливаться.

Но, с другой – хочется показать им действительно стоящие произведения современного кинематографа и анимации, чтобы разговаривать с ними о важных вещах на современном, актуальном и понятном им языке.

Портал Teleprogramma.pro нашел в онлайн-кинотеатре МТС-ТВ фильмы и мультфильмы для семейного досуга.

Унесенные призраками (2002)

Возрастное ограничение: 6+

Одна из лучших добрых анимаций японского сказочника Хаяо Миядзаки о больших подвигах маленькой девочки.

В центре сюжета – история школьницы Тихиро, которая с мамой и папой переезжает в новый дом. По пути семья сворачивает с верной дороги и понимает, что заблудилась. Оказавшись в пустом городе, родители девочки решают перекусить – прямо на улице столы ломятся от съестного. Но пиршество было организовано, увы, не для них. Здесь каждую ночь получают хлебосольный прием от колдуньи Юбабы призраки со всего света.

Отведав местной пищи, мама с папой превращаются в свиней и становятся пленниками злой волшебницы. Чтобы спасти их, Тихиро нанимается на службу и становится свидетельницей настоящих чудес. Главное только — не есть здешнюю пищу, иначе можно забыть не только зачем ты здесь, но и свое имя… Но ради родных малышка готова на самые отчаянные поступки.

Роботы (2005)

Возрастное ограничение: 6+

Анимационный фильм о человечности, рассказывающий историю молодого амбициозного робота-изобретателя Родни. Герой, чтобы исправить свою ошибку и помочь своей семье отправляется в большой город презентовать свою разработку. Как и в мире людей, в этом мире роботов есть своя социальная лестница, свои герои и изгои.

Молодой гений Родни мечтает сделать мир роботов лучше и помогает старым машинам, заменяя неработающие части на те, которые могут функционировать. Во время своего путешествия Родни влюбляется в Каппи. Но на его пути стоит ведущий дизайнер роботов Биг Велд, принадлежащий к тому же сословию, что и Каппи. Это знакомый взрослым сюжет, показанный в доброй и смешной истории про роботов.

Воображариум (2012)

Возрастное ограничение: 12+

Музыкальный фантастический фильм о жизни одаренного старого художника, страдающего потерей памяти. В конце жизни ему предстоит путешествие по своему непростому прошлому, он воссоздаст картину собственной жизни. Он хранит внутри себя огромный мир переживаний и страхов. Ему придется пройти путь к освобождению от них и проблем с близкими, на котором он вспомнит важные события и людей.

Это не легкая для восприятия сказка, а завораживающая и глубокая история об отношениях каждого из нас с детьми или родителями, о страхах и травмах. Герой попадет в страну, где все возможно. Где исполняются самые несбыточные мечты, встречаются необыкновенные существа и происходит самое настоящее волшебство. В Воображариуме все возможно.

Все еще Элис (2014)

Возрастное ограничение: 16+

Пронзительный и трогательный фильм об Элис Хаулэнд – известном профессоре лингвистики — и о ее семье. Успешная карьера, трое детей, любимый и любящий муж – жизнь главной героини состоялась.

Но болезнь пришла внезапно и начала забирать самое ценное, что когда-либо было у человека – память. Элис приходится с каждым днем восстанавливать по крупицам свою прежнюю жизнь, чтобы понять, кто она сегодня, а ее родным – помогать ей не забыть то, что все еще связывает ее с ними.

Головоломка (2015)

Возрастное ограничение: 6+

Один из самых добрых мультипликационных фильмов студии Disney. Эмоции есть у каждого из нас – Радость, Печаль, Страх, Гнев, Брезгливость и многие другие уживаются в людях по всему миру. Также и у Райли — 11-летней девочки, которая сталкивается с первыми проблемами взросления.

Эмоции руководят всеми поступками Райли (в мультфильме все эмоции воплощены в персонажей, которые живут у героев в голове), но если раньше все они жили дружно, и девочка была очень радостной, то после переезда семьи все меняется.

Семья девочки меняет небольшой уютный городок на шумный и людный мегаполис, в котором Райли никого не знает. В этот момент среди эмоций девочки начинается разлад, потому что каждая из них считает, что именно она лучше других знает, как нужно действовать, чтобы сделать адаптацию Райли в новом месте более безболезненной. И в голове наступает полная неразбериха.

Чтобы все снова наладилось, эмоциям Райли предстоит отправиться в долгое путешествие и снова научиться работать сообща.

Город глазами кота (2018)

Возрастное ограничение: 12+

Фильм раскрывает все тайны культового динамичного Амстердама глазами его животных обитателей.

Рассказывается эта история от лица кота Фрица, который ежедневно наблюдает за своим жизнерадостным городом. Этот фильм показывает нам красивую летнюю столицу Нидерландов и напоминает, что город существует не только для людей, но и для миллионов других, порой незаметных, жителей, жизнь которых иногда омрачает деятельность людей. Они, так же, как и люди, должны приспосабливаться к улицам, каналам, зданиям и чувствуют себя здесь такими же горожанами.

Авторы предлагают взглянуть на этот европейский город, а вместе с ним и на весь мир с другой стороны.

Таинственный сад (2020)

Возрастное ограничение: 6+

Фильм по одноименному классическому роману англо-американской писательницы Фрэнсис Элизы Бернетт. По воле судьбы осиротевшая во время эпидемии холеры 10-летняя Мэри вынуждена переехать из Индии в особняк своего дяди в Англии. Его поместье окутано тайнами, и в этих окрестностях девочка обнаруживает потайную дверь в таинственный сад, в котором исполняются любые желания.

Именно там Мэри окунется в удивительный мир фантазии, познает всеисцеляющую силу природы и найдет настоящих друзей. Этот сад поможет преодолеть свои болезни и страдания не только детям, но и взрослым персонажам, представленным в фильме.

А какой из этих фильмов понравился вам?