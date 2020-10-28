Ди Каприо или Мягков: стало известно, какие фильмы про работу россияне любят больше всего

Среди россиян провели опрос: какие фильмы про работу и карьеру им нравятся больше всего. Исследовательский центр портала Superjob.ru собрал ответы 1000 экономически активных граждан из разных частей страны. Люди называли как отечественные шедевры, так и хиты западного кинематографа.

И вот какой рейтинг получился:

1 место — «Служебный роман» — 7% опрошенных; 2 место — «Дьявол носит Prada» — 6%; 3 место — «Волк с Уолл-стрит» — 5%; 4 место поделили «Москва слезам не верит» и «Стажер» — по 4%; 5 место — «В погоне за счастьем», 3%.

По 1% также получили картины «1+1», «Адвокат дьявола», «Афоня», «Высота», «Области тьмы», «Курьер», «Карьера Димы Горина», «Девчата», «Дальнобойщики», «Весна на Заречной улице», «Основатель» и «Перевозчик».

12% затруднились с ответом, 11% заверили, что у них нет любимого фильма в предложенной тематике, еще 36% назвали картины, не вошедшие в этот список, но каждая из них не набрала и 1% голосов.

Интересно, что мужчины и женщины голосовали по-разному. Так, «Служебный роман» назвали своим любимым фильмом про работу 10% женщин и 4% мужчин. У «Дьявол носит Prada» разрыв еще больше — 11% дам и всего 1% от сильного пола. Обратная картина только у «Волка с Уолл-стрит», что вполне понятно, учитывая «мужскую» подачу этого фильма.