Комедия «Дедушка НЕлегкого поведения» и другие премьеры недели

«Дедушка НЕлегкого поведения» (оригинальное название — The War with Grandpa), 2020, США, комедия.

Бесконечные трюки прокатчиков с названиями западных картин привели к тому, что «Дедушка НЕлегкого поведения» кажется сиквелом ленты пятилетней давности, у нас известной как «Дедушка легко поведения». В обоих фильмах снялся Роберт Де Ниро, и в каждом из них речь идет об отношениях героя Роберта с внуком.

Но если пять лет назад внук был плечистым парнем, наблюдавшим за тем, как резвится его развратный дедуля, то сейчас нам расскажут о совсем юном внучке, который, однако, объявляет деду (на сей раз неразвратному) вполне взрослую войну. Малыш Питер обижен на родственника за то, что тот занял его комнату, заставив мальчика переехать на чердак.

И пусть решение об этом принимал не дедушка, а мама Питера, дитя не желает вникать в детали. Противостояние обостряется до предела, каждый намерен идти до конца, и это явно не тот случай, когда внук скажет спасибо деду за победу.

Режиссер: Тим Хилл.

В ролях: Роберт Де Ниро, Оакс Фигли и др.

В российском прокате с 29 октября.

«Крестная мама» (оригинальное название — La Daronne), 2020, Франция, комедия.

Биография Уолтера Уайта, героя культового сериала «Во все тяжкие», превратилась в бродячий сюжет, один из вариантов которого предлагает нам французская криминальная комедия «Крестная мама».

Если Уайт был учителем химии, ставшим наркобароном, то героиня Изабель Юппер трудится в полиции переводчицей с арабского — она помогает проводить допросы и чувствует себя загнанной малооплачиваемой лошадью. Но однажды языковые способности позволяют женщине узнать, где находится пропавшая партия гашиша, — так загнанная лошадь получает шанс оседлать наконец судьбу-злодейку.

Режиссер: Жан-Поль Саломе.

В ролях: Изабель Юппер, Ипполит Жирардо и др.

В российском прокате с 29 октября.

«Ведьмы» (оригинальное название — The Witches), 2020, США, фэнтези.

Роман «Ведьмы» впервые экранизировали в 1990 году, и та экранизация была весьма близка к оригиналу. Авторы разумно посчитали, что если книга рассказывает об английском мальчике, которого ведьмы превратили в мышонка и которому помогла спастись его бабушка-норвежка, то именно это и надо показывать зрителю.

Вторая попытка перенести книгу на экран пришлась на непростое время — кожа главных киногероев теперь не может быть белой, поэтому про мальчика-британца и бабушку-скандинавку пришлось забыть, как и вообще про Англию с Норвегией.

Действие теперь разворачивается в штате Алабама, где норвежцев отродясь не видели да и англичане тоже в дефиците. Зато здесь есть бригада ведьм, замаскированных под приличных дам и возглавляемых злобной фурией с лицом Энн Хэтэуэй — к счастью, играть отрицательные роли белым запретить пока еще не успели.