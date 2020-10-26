«Смотрят на крестики и трясутся от страха»: звезда «Аванпоста» смеялась в сценах с «инопланетянами»

Актриса Лукерья Ильяшенко рассказала порталу Teleprogramma.pro, как проходили съемки фантастического триллера «Аванпост», который с 26 октября будут показывать на канале ТВ-3 в формате сериала.

31-летняя актриса поделилась, что часто начинала хохотать во время павильонных съемок — как раз тогда, когда киношники создавали сцены с помощью компьютерной графики (а их в картине было предостаточно).

«Смотришь на коллег: шестеро взрослых людей смотрят на крестики на хромакее и трясутся от страха — представляют себе инопланетян», — объяснила Лукерья причину своего смеха.

Она добавила, что это была, скорее, нервная реакция. На самом деле, длинные смены, обилие драк и экшна, неудобные костюмы совсем не настраивали на веселый лад.

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Для актрисы это был первый опыт съемок в павильоне, и она призналась, что подстроиться ей было крайне сложно. По словам девушки, на улице природа работает на тебя: ветер, холод, дождь — все это позволяет актеру войти в определенное состояние тождественности с персонажем. Когда же обстановка вокруг дорисовывается потом с помощью 3D-графики, артисту приходится задействовать больше фантазии, чтобы сыграть ту или иную сцену.