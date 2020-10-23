Кино на выходные: 5 мелодрам для совместного просмотра с любимыми

Впереди выходные — самое время, чтобы провести время с любимыми. Просмотр хорошего семейного кино внесет разнообразие и подарит новые впечатления. Специально к предстоящем уикенду мы подобрали пять легких мелодрам для хорошего настроения.

«Сорокалетний девственник» (2005)

Действительно смешная комедия со Стивом Каррелом с большим количеством шуток (иногда пошлых) и комичных сцен. 40-летний Энди Стицер добился в жизни многого. У него хорошо оплачиваемая работа в магазине по продаже электронной бытовой техники, хорошие друзья, а также милая квартирка, в которой находится гордость Энди — коллекция игрушечных героев и комиксов.

Однако однажды в компании коллег он сравнивает женскую грудь с мешками с песком, и выясняется, что у Энди никогда не было секса. Тогда коллеги решают во что бы то ни стало исправить его непорочность. Если вы любите хорошо посмеяться вдвоем, тогда этот фильм точно для вашего вечера.

«Развод по-американски» (2006)

Комедийная мелодрама с Дженнифер Энистон в главной роли о кризисе в отношениях пары. Будучи влюбленными друг в друга, герои купили квартиру. Когда они решили разорвать отношения, все казалось простым и понятным – не сошлись характерами.

Однако ни тот, ни другая не захотели торопиться и покидать насиженное местечко первым. В конфликт с обеих сторон начали подтягиваться друзья и доверенные лица. После решения продать общую квартиру каждого начинает посещать мысль, что они могли бы найти общий язык.

В некоторых сценах вы узнаете себя или своих знакомых, а проблемы героев, возможно, помогут избежать или справиться со своими. Эта драма на бытовых примерах напоминает нам о важности диалога в отношениях.

«Мой парень из зоопарка» (2011)

С первого взгляда беззаботная комедия с большим количеством животных, которые и играют основную роль, но все они наделены человеческими характерами. Звери, чтобы удержать незадачливого смотрителя зоопарка от увольнения, перестают претворяться немыми.

Они пытаются научить его методам обольщения противоположного пола для того, чтобы тот, наконец, завоевал сердце любимой девушки. Легкий и ненавязчивый фильм – то, что нужно для выходных.

«Соблазнитель» (2011)

Писатель Генри страдает от неразделенной любви и творческого кризиса. Как снег на голову на него сваливается предложение о работе над сценарием киноленты, в которой примет участие его бывшая подруга Катарина, в которую он влюблен и поныне. Возникает надежда на второй шанс, но появление восьмилетней Магдалены все меняет. Оказывается, что она – дочь Генри, и это меняет его жизнь.

Главную роль в фильме исполняет Тиль Швайгер (его вы можете знать по фильму «Достучаться до небес»), а маленькую Магдалену – дочь Тиля, Эмма Швайгер. Уже из-за этого хочется посмотреть эту семейную мелодраму.

«Зависнуть в Палм-Спрингс» (2020)

Остроумная романтическая комедия о героях, попавших во временную петлю. Найлз – парень одной из подружек невесты – 9 ноября вместо подготовки к свадебной церемонии целый день расслабленно выпивает в бассейне. Вечером он трогает своей речью для молодоженов сестру невесты Сару, после чего эти два героя оказываются наедине под звёздным небом.

Но тут события принимают неожиданный поворот, и Сара вслед за своим новым приятелем заходит в загадочную пещеру, а на следующий день обнаруживает, что на календаре снова 9 ноября. Критики высоко оценили эту кинокартину за сильную актерскую игру, режиссуру и оригинальную концепцию.

Главные роли исполнили комик Энди Сэмберг и Кристин Милиоти (известная по сериалу «Как я встретил вашу маму»). Отличный выбор для вашего домашнего свидания.

С удобством посмотреть все эти фильмы можно и в онлайн-кинотеатре МТС ТВ.