Netflix назвал свои самые популярные фильмы, вышедшие в июле-сентябре 2020 года

Стриминговый сервис Netflix опубликовал финансовый отчет за третий квартал 2020 года. В документе также отмечены фильмы, которые вышли в июле-сентябре и набрали больше всего просмотров за первые четыре недели показа, то есть стали прорывом и гордостью онлайн-кинотеатра.

Лучшим по этому показателю является боевик с Шарлиз Терон «Бессмертная гвардия», за 28 дней после релиза его посмотрели 78 миллионов раз. На втором месте — детективная лента «Энола Холмс» про младшую сестру сами знаете кого, главную роль в картине сыграла юная звезда Милли Бобби Браун. Фильм собрал 76 миллионов просмотров. Третье место занял релиз про супергероев «Проект «Сила» с Джейми Фоксом — 75 миллионов. Netflix также отметил романтическую комедию «Будка поцелуев 2» с ее 66 миллионами.

Среди успешных сериалов упомянуты «Сестра Рэтчед», основанная на романе Кена Кизи «Пролетая над гнездом кукушки» (48 миллионов просмотров), и «Социальная дилемма» — драма о том, как соцсети отравляют жизнь человека (38 миллионов).