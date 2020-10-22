Драма «Доктор Лиза» и другие премьеры недели

«Король Стейтен-Айленда» (оригинальное название — The King of Staten Island), 2020, США, комедия.

Режиссер: Джадд Апатоу. В ролях: Пит Дэвидсон, Мариса Томей и др.

В российском прокате с 22 октября

Стейтен-Айленд формально считается районом Нью-Йорка, однако, чтобы добраться до Манхэттена, островитяне вынуждены полчаса пилить на самом настоящем корабле — другого способа попасть на Бродвей или Тайм-сквер не существует.

Неудивительно, что всех здесь в той или иной степени терзает комплекс неудачника, а недоучившийся 24-летний балбес Скотт, который живет с матерью-одиночкой и целыми днями курит травку, даже не пытается с этим комплексом бороться.

Ну а когда мать Скотта заводит ухажера и предлагает сыну съехать — мол, пора начинать взрослую жизнь, парень и вовсе превращается в собственных глазах в короля лузеров.

Но, как это часто бывает, кризис становится отправной точкой для ренессанса, а маргинальная комедия, которой поначалу кажется «Король Стейтен-Айленда», оборачивается милой зарисовкой о людях пусть и не самых гламурных, но все равно невероятно симпатичных.

«Черный дрозд» (оригинальное название — Blackbird), 2019, США, драма.

Режиссер: Роджер Мичелл. В ролях: Сьюзан Сарандон, Кейт Уинслет и др.

В российском прокате с 22 октября

Шесть лет назад нешуточное внимание привлекла к себе датская лента «Тихое сердце», героиня которого, страдающая от неизлечимой болезни пожилая женщина, решилась на эвтаназию, а перед своим уходом собрала под одной крышей свое многочисленное семейство.

Голливудский ремейк, получивший название «Черный дрозд», стал еще одним достойным поводом собраться: на съемочной площадке свои усилия объединили звезды разных поколений (Сьюзен Сарандон, Сэм Нил, Миа Васиковска, Кейт Уинслет), а в режиссерское кресло сел Роджер Мичелл, обладающий редким умением уверенно чувствовать себя в любом жанре, будь то социальная драма («В чужом ряду»), костюмный триллер («Моя кузина Рейчел») или романтическая комедия («Ноттинг Хилл»).

«Доктор Лиза», 2020, Россия, драма.

Режиссер: Оксана Карас. В ролях: Чулпан Хаматова, Андрей Бурковский и др.

В российском прокате с 22 октября

Во многом благодаря общению с Елизаветой Глинкой, более известной как Доктор Лиза, Чулпан Хаматова когда-то заразилась страстью к благотворительности. Эту страсть сложно не почувствовать, наблюдая за тем, как в драме «Доктор Лиза» народная артистка России рассказывает об одном дне из жизни Елизаветы Петровны.

День этот должен был стать особенным (Глинка откладывает все дела ради семейного торжества), но звонок от нуждающегося в помощи незнакомца превращает праздник в будни.

Забыв о своей семье, Елизавета мчится спасать чужую, попутно совершая мелкие правонарушения и подводя себя под вполне реальную статью. Разумеется, Доктор Лиза в итоге спасет всех, а заодно излечит от цинизма присланного по ее душу брутального следователя.