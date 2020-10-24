Все, что надо знать о новых сериях «Ну, погоди!»

Кажется, осень после развода с Кристиной Асмус стала для Гарика Харламова не суицидально-депрессивной, а наоборот, болдинской.

Творческая жизнь артиста бьет ключом: Гарик предстал в качестве исполнителя главной роли в новом комедийном сериале «Гусар», озвучил Колобка в фантастической киносказке «Последний богатырь», а еще получил солидное назначение от «Союзмультфильма», утвердившего комика в качестве голоса Волка в новой версии «Ну, погоди!».

— Этот мультфильм — один из самых культовых в нашей стране, он сыграл большую роль в развитии российской комедии, — заявил Гарик. — Юмор здесь построен на физических гэгах, различных нелепых ситуациях, в которые попадают герои, — это очень сложный жанр, который мало кому удается воплотить на экране. В «Ну, погоди!» нет диалогов, однако есть отдельные, но очень запоминающиеся реплики, которые работают за счет интонаций.

Образ персонажа-антагониста уже утвержден. Никаких сигарет и маек-алкоголичек, в которых щеголял прежний Волк, конечно, не будет. На дворе 2020 год, поэтому зубастый герой — скорее хипстер в белых кедах с модной прической.

А кто же озвучивает Зайца? Было бы забавно, если бы «Союзмультфильм» предложил контракт Кристине Асмус. Но нет! Если в советском мультике солировали разнополые актеры, Анатолий Папанов и Клара Румянова, то теперь Зайцем стал мужчина, соведущий шоу «Вечерний Ургант» Дмитрий Хрусталев.

Как будет выглядеть Заяц, художники проекта еще не решили, однако его характер определен весьма конкретно.

— По своему образу он — современная версия мальчика-хорошиста: занимается спортом, хорошо знаком с техникой, ведет здоровый образ жизни, любит учиться всему новому, может предугадать ситуацию и тем самым обхитрить Волка, — подчеркивает генеральный продюсер киностудии «Союзмультфильм» Юлия Осетинская.

Планируется, что «Союзмультфильм» начнет выпускать новые серии «Ну, погоди!» в конце года. Всего их будет 52. Премьера намечена на новогодние праздники на территории курорта Роза Хутор, который выступает партнером перезапуска.