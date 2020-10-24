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Все, что надо знать о новых сериях «Ну, погоди!»

Например, Волка озвучивает Гарик Харламов, а Зайца - Дмитрий Хрусталев.

Все, что надо знать о новых сериях «Ну, погоди!»
Герои мультсериала «Ну, погоди!». Фото: кадр из мультсериала

Кажется, осень после развода с Кристиной Асмус стала для Гарика Харламова не суицидально-депрессивной, а наоборот, болдинской.

Творческая жизнь артиста бьет ключом: Гарик предстал в качестве исполнителя главной роли в новом комедийном сериале «Гусар», озвучил Колобка в фантастической киносказке «Последний богатырь», а еще получил солидное назначение от «Союзмультфильма», утвердившего комика в качестве голоса Волка в новой версии «Ну, погоди!».

Вдохновение Харламов ищет в компании классического Волка. Фото
Вдохновение Харламов ищет в компании классического Волка. Фото: Instagram.com

— Этот мультфильм — один из самых культовых в нашей стране, он сыграл большую роль в развитии российской комедии, — заявил Гарик. — Юмор здесь построен на физических гэгах, различных нелепых ситуациях, в которые попадают герои, — это очень сложный жанр, который мало кому удается воплотить на экране. В «Ну, погоди!» нет диалогов, однако есть отдельные, но очень запоминающиеся реплики, которые работают за счет интонаций.

Образ персонажа-антагониста уже утвержден. Никаких сигарет и маек-алкоголичек, в которых щеголял прежний Волк, конечно, не будет. На дворе 2020 год, поэтому зубастый герой — скорее хипстер в белых кедах с модной прической.

А кто же озвучивает Зайца? Было бы забавно, если бы «Союзмультфильм» предложил контракт Кристине Асмус. Но нет! Если в советском мультике солировали разнополые актеры, Анатолий Папанов и Клара Румянова, то теперь Зайцем стал мужчина, соведущий шоу «Вечерний Ургант» Дмитрий Хрусталев.

Как будет выглядеть Заяц, художники проекта еще не решили, однако его характер определен весьма конкретно.

Хрусталев надеется стать достойным продолжателем дела Клары Румяновой, озвучившей Зайца в советском мультике. Фото
Хрусталев надеется стать достойным продолжателем дела Клары Румяновой, озвучившей Зайца в советском мультике. Фото: Instagram.com

— По своему образу он — современная версия мальчика-хорошиста: занимается спортом, хорошо знаком с техникой, ведет здоровый образ жизни, любит учиться всему новому, может предугадать ситуацию и тем самым обхитрить Волка, — подчеркивает генеральный продюсер киностудии «Союзмультфильм» Юлия Осетинская.

Планируется, что «Союзмультфильм» начнет выпускать новые серии «Ну, погоди!» в конце года. Всего их будет 52. Премьера намечена на новогодние праздники на территории курорта Роза Хутор, который выступает партнером перезапуска.

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