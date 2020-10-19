Как раз к Хеллоуину: названы 13 фильмов с самыми жуткими декорациями

Грядет Хеллоуин, и если для американцев это повод нарядить дом и себя на вампирский манер, то россиянину достаточно устроить вечер с жутким фильмом, способным подарить мистическую атмосферу праздника. Кстати, на днях западное издание Variety опубликовало рейтинг из 13 фильмов, в которых использованы самые жуткие декорации. В топ вошли картины разных лет и режиссеров.

Эти киноленты ставят своей целью не напугать зрителя монстром, неожиданно выпрыгивающим из темноты, — их прелесть как раз в атмосфере, которую они создают каждой маленькой деталью. Предлагаем вам окунуться в миры склепов, вампирских замков, зловещих особняков и таинственных отелей.

13. «Носферату, симфония ужаса», 1922 год, Германия. Режиссер — Фридрих Мурнау.

12. «Кошмар перед Рождеством», 1993 год, Америка. Режиссер — Генри Селик, продюсер — Тим Бертон.

11. «Реальные упыри», 2014 год, Америка, Новая Зеландия. Режиссеры — Тайка Вайтити и Джемейн Клемент.

10. «Кабинет доктора Калигари», 1920 год, Германия. Режиссер — Роберт Вине.

9. «Суспирия», 1977 год, Италия. Режиссер — Дарио Ардженто.

8. «Сияние», 1980 год, Америка, Великобритания. Режиссер — Стэнли Кубрик.

7. «Призрак оперы», 2004 год, Америка. Режиссер — Джоэл Шумахер, продюсер — Эндрю Ллойд-Уэббер.

6. «Невинные», 1961 год, Великобритания, Америка. Режиссер — Джек Клейтон.

5. «Лабиринт фавна», 2006 год, Мексика, Испания. Режиссер — Гильермо дель Торо.

4. «Франкенштейн», 1931 год, Америка. Режиссер — Джеймс Уэйл.

3. «Дракула», 1931 год, Америка. Режиссер — Тод Броунинг.

2. «Багровый пик», 2015 год, Америка, Канада. Режиссер — Гильермо дель Торо.

1. «Дракула Брэма Стокера», 1992 год, Америка. Режиссер — Фрэнсис Форд Коппола.